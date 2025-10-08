DANAS BEZ STRUJE: Na spisku delovi 5 beogradskih opština
Spisak isključenja struje
Zvezdara
09:00 - 14:00 SVETOG KLIMENTA: 20-26,21-27,31-35,
09:00 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 520A,530-532,437A-451,455-455, PETRA KOLENDIĆA: 2-6,1,9-19A, RUŽE JOVANOVIĆ: 72,
Savski venac
08:30 - 14:00 ALEKSANDRA TIRNANIĆA TIRKETA: 2D-8,12,5-9A,17, M BLAGOJEVIĆA ŠPANCA: 1-7A,13-17, PIVLjANINA BAJA: 83,87, Naselje BEOGRAD: DIANE BUDISAVLjEVIĆ: 6,
08:00 - 18:00 BRZAKOVA: 2-8,14-18,22,1,5-7A, DRINIĆKA: 4, DRVARSKA: 2-18,1-13, SANjE ŽIVANOVIĆA: 18,26,13-15a, SIMIĆEVA: 2-4,8,1-3, TEMIŠVARSKA: 18, VOJVODE DOJČINA: 8,7, VUKOVARSKA: 1, ŽANKE STOKIĆ: 12-28,36-40,46-46,9-35,
Rakovica
08:30 - 14:00 BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: 10, GREGORČIĆEVA: 2-8,1, HASANAGINICE: 2-2A, JELKE BOJKIĆ MAKAVEJEV: 2-20A,38A,1-17,25-27, KOSTE ŽIVKOVIĆA: 2-8,1-17, M BLAGOJEVIĆA ŠPANCA: 2-26,7-7b,15, NATOŠEVIĆEVA: 2-8,20-32,7-13,17, PERE VELIMIROVIĆA: bb,bb,bb,bb,2-20,28-34,1-27A, RELjKOVIĆEVA: 4-12,1-13, SRZENTIĆEVA: 2-8,1-9, TAVČAREVA: 1-5, TRSTENjAKOVA: 2-14,1-11, VUKASOVIĆEVA: 2-4,
Novi Beograd
08:30 - 14:30 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 17-27, Naselje N BEOGRAD: VLADIMIRA POPOVIĆA: 10-10,14-36,1,
Zemun
09:30 - 17:00 Naselje BATAJNICA: BATINSKE BITKE: 2-20, KRALjA VLADISLAVA : 150,139-139, SEVASTOKRATORA VLATKA : 2-68,1-79, STEVANA DUBAJIĆA : 40-42,46-48,52,56,47-71,
Kurir.rs