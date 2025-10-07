U nedelju 5.10.2025. godine, organizovan je još jedan izuzetno posećen oblizak Novog groblja u okviru manifestacije „Dani evropske kulturne baštine 2025“ u Beograd. „Alejama Novog groblja“ je bila prva vođena tura organizovana sada već davne 2011. godine, ali koja je do danas zadržala aktuelnost u upoznavanju sa prostorom Novog groblja, njegovom istorijom, umetničkim vrednostima i životima nekih od najznačajnijih ljudi naše istorije koji su svoj večni mir našli na ovom groblju. Kroz zanimljive životne priče, oživljena su sećanja na velike vojskovođe, državnike, dobrotvore, naučnike, književnike, a posetioci su imali prilike da se upoznaju i sa životima i sudbinama nekih manje poznatih, ali zaslužnih ljudi. Značajna umetnička i arhitektonska dela, prostorne celine, dekorativno i simbolički obrađeni spomenici, upotpunili su priču o Novom groblju kao posebnom istorijskom i kulturnom muzeju u kome se prepliću sudbine običnih ljudi i velikana, a vizuelni i memorijalni utisci stapaju u jedinstvenu priču. Ovom dinamičnom šetnjom otkrićemo široki prostor Novog groblja i samo deo priča koji se tu čuva.

Obilazak je posvećen značajnim državnicima i diplomatama koji su svojim stavom, držanjem i odlukama ostavili trajan pečat u našoj političkoj i društvenoj istoriji. Pored ličnosti koje su svoje profesionalno opredeljenje našle u politici i javnom životu, nećemo zaboraviti ni čuvene diplomate - književnike. Upoznaćemo se sa pričom o životu harizmatičnog grofa koji je trebalo da postane patrijarh, diplomatom koji je popularisao Šekspira u Srbiji, zatim tvorcem čuvenih Embahada i mnogih drugih. Podsetićemo se priče o jednoj tajnoj zabranjenoj ljubavi u diplomatiji, ali i drugih jednako zanimljivih crtica iz života ljudi koji su bili u državnom vrhu. Kroz jednu laganu i zanimljivu priču setićemo se značajnih naučnika, lekara i književnika koji su se pokazali i kao vrsne diplomate i državnici u odsudnim istorijskim momentima.