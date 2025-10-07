Slušaj vest

Komfor, dobra organizacija, unapređena higijena, vrhunska usluga i odlična povezanost - to su utisci koji se najčešće čuju od korisnika Beogradske autobuske stanice u Bloku 42. Gotovo svi sa kojima smo razgovarali se slažu da je nova lokacija značajno funkcionalnija i prijatnija od stare, sa više prostora, boljom organizacijom perona, jasnijom signalizacijom i modernijim sadržajima. Ipak, jedna stvar je, kako navode, ostala ista kao i pre - osoblje koje je i dalje jednako ljubazno, predusretljivo i uslužno.

„Ova stanica je dosta veća i nudi više mogućnosti. Moji utisci su lepi, usluga je prijatna, prijatni su ljudi koji rade, tako da sve najbolje,” kaže jedan od putnika.

Foto: Promo

Prva godina u Bloku 42

Od preseljenja je prošlo tačno godinu dana i terminal na Novom Beogradu je postao centralna tačka putničkog saobraćaja kroz koju svakodnevno prolaze hiljade ljudi. Moderan stanični plato, dobra povezanost i jednostavan pristup različitim vidovima prevoza omogućili su lakšu organizaciju puta, više komfora i brže kretanje kroz grad. Pozicija u neposrednoj blizini auto-puta i Železničke stanice Novi Beograd pokazala se kao idealno rešenje kako za putnike iz unutrašnjosti, tako i za one koji dalje put nastavljaju avionom.

Tokom prve godine rada kroz Blok 42 prošle su stotine hiljada ljudi, a istraživanja i komentari ukazuju da je izmeštanje iz centra grada bio pun pogodak.

„Mogu da kažem da je ova autobuska stanica dosta uređenija nego što je bila stara. Jedino su ljudi koji rade ostali isti, uvek prijatni i ljubazni. Sve pohvale od mene,” kaže jedan od putnika sa kojim smo razgovarali.

„Bolja nego stara u svakom pogledu, sve je tu na jednom mestu, ljudi su vrlo uslužni,” dodaje drugi.

Korisnici naročito pozitivno ocenjuju samo iskustvo boravka na stanici, ukrcavanje i iskrcavanje, kao i organizaciju perona. Jasna signalizacija, uređen prostor, udobne čekaonice, besplatan internet i kafić doprineli su da vreme provedeno na stanici prođe u boljoj atmosferi nego ranije. Kao dodatni plus ističu veliki parking, blizinu železničke stanice i vezu sa aerodromom.

„Jako je lepo, novo, organizovano i čisto. Dobro je i što je i železnica tu odmah blizu” navodi jedna korisnica.

Nova lokacija donela je i niz praktičnih novina koje su putnici brzo usvojili. Savremena rešenja poput online kupovine karata i kartomata, značajno su smanjila čekanje u redovima ispred šaltera i olakšala planiranje putovanja.

Stanica je projektovana tako da u narednim fazama dobije i novu zgradu sa restoranima, bankama, specijalizovanim čekaonicama i dodatnim sadržajima. Kada ti planovi budu završeni, Beograd će dobiti kompleks koji po standardima može da stane rame uz rame sa najvećim evropskim terminalima.

Značaj za grad

Izmeštanjem stanice značajno je rasterećen centar Beograda, dok je novi kompleks postao deo šireg saobraćajnog čvorišta u kojem se spajaju autobuski, železnički i avio-prevoz. To putnicima donosi lakše kombinovanje različitih vrsta saobraćaja, a gradu manje gužvi i čistiji vazduh.

„Komotna stanica, odlična usluga i pravo osoblje. Moji utisci su stvarno dobri, smatram da ceo grad ide u tom pozitivnom smeru od prevoza pa do autobuskog saobraćaja i ove stanice. Stvarno, sve naj naj i neka nastave tako,” navodi jedan od korisnika.

Iz BAS-a poručuju da je protekla godina pokazala koliko je izmeštanje stanice bio važan potez. Kažu da je nova lokacija donela stabilniji dnevni ritam, efikasnije upravljanje kapacitetima u sezoni i bržu organizaciju ukrcavanja. Ističu i da je unapređeno informisanje putnika - jasnije table, uredniji tokovi kretanja i bolja koordinacija sa prevoznicima. Veliku promenu donelo je i uvođenje online kupovine karata, koje je za kratko vreme postalo standard, naročito među mlađim korisnicima.

„Promena adrese je u potpunosti opravdala, pa čak i nadmašila naša očekivanja. Za ovih godinu dana videli smo sve prednosti ove lokacije i načina na koji je stanica organizovana.Sada možemo preciznije da uskladimo polaske, da brže reagujemo u špicu i da putnicima pružimo pravovremene informacije. To se najbolje primeti kada pratite funkcionisanje stanice iz dana u dan: peroni su uredniji, preglednost je bolja, brži je protok i vozila i ljudi, a zastoja gotovo da nema. Beograd danas ima moderan saobraćajni čvor koji povezuje region i veći deo Evrope i nudi odlično iskustvo svim korisnicima. Naš zadatak i obaveza je da to iskustvo nastavimo da podižemo na viši nivo - kažu iz BAS-a i objašnjavaju će izgradnja nove stanične zgrade doneti standard kakav Beograd dosad nije imao.

- Po završetku druge faze putnici će moći da uživaju u sadržajima skrojenim po standardima najvećih svetskih metropola. Restorani, kafići, posebne lounge zone, specijalizovane čekaonice za majke sa decom, banka, pošta, menjačnica i drugi komercijalni sadržaji će korisnicima omogućiti da se pripreme za putovanje na najudobniji mogući način - poručuju iz BAS-a.

Pogledajte kako će izgledati nova stanična zgrada.