Popodnevni špic je uzeo maha širom Beograda, te su mnoge ulice blokirane — dok na većini vozila mile po putu. 

Kolone vozila stoje u Takovskoj i Nemanjinoj ulici, u centru prestonice, kao i na Brankovom mostu, gde se gužve prostiru do Terazijskog tunela. 

Slična situacija je i na Autokomandi, pa sve preko Bulevara oslobođenja do uključenja na kružni tok Slavija. 

Najgore na Gazeli

Prema snimcima "naxikamera", čini se da je najgušći saobraćaj na Gazeli gde vozila bukvalno mile i sporo se kreću ka ostalim pravcima. 

Gužve u Beogradu, 7 oktobar Foto: Printscreen Naxi kamere

Blokirani i mostovi

Gužve nisu bolje ni na Plavom mostu, kao ni na Mostu na Adi. 

Veća gužva i otežan saobraćaj je i na Pančevačkom mostu.

Vozačima se savetuje oprezna vožnja, pogotovo zbog padavina koje su dodatno usporile saobraćaj. 

Takođe, savetuje se izbegavanja gužvi i preusmeravanja na druge putne pravce. 

Kurir.rs

