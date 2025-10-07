Popodnevni špic je uzeo maha širom Beograda, te su mnoge ulice blokirane — dok na većini vozila mile po putu.

Kolone vozila stoje u Takovskoj i Nemanjinoj ulici, u centru prestonice, kao i na Brankovom mostu, gde se gužve prostiru do Terazijskog tunela.

Slična situacija je i na Autokomandi, pa sve preko Bulevara oslobođenja do uključenja na kružni tok Slavija.

Najgore na Gazeli

Prema snimcima "naxikamera", čini se da je najgušći saobraćaj na Gazeli gde vozila bukvalno mile i sporo se kreću ka ostalim pravcima.

1/8 Vidi galeriju Gužve u Beogradu, 7 oktobar Foto: Printscreen Naxi kamere

Blokirani i mostovi

Gužve nisu bolje ni na Plavom mostu, kao ni na Mostu na Adi.

Veća gužva i otežan saobraćaj je i na Pančevačkom mostu.

Vozačima se savetuje oprezna vožnja, pogotovo zbog padavina koje su dodatno usporile saobraćaj.

Takođe, savetuje se izbegavanja gužvi i preusmeravanja na druge putne pravce.