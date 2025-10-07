SAOBRAĆAJNI KOLAPS U CELOM BEOGRADU, A OVDE JE "NAJGUŠĆE"! Vozila mile na svakom ćošku, svi prilazi su zatvoreni, a evo gde su još zabeležene gužve! (FOTO)
Popodnevni špic je uzeo maha širom Beograda, te su mnoge ulice blokirane — dok na većini vozila mile po putu.
Kolone vozila stoje u Takovskoj i Nemanjinoj ulici, u centru prestonice, kao i na Brankovom mostu, gde se gužve prostiru do Terazijskog tunela.
Slična situacija je i na Autokomandi, pa sve preko Bulevara oslobođenja do uključenja na kružni tok Slavija.
Najgore na Gazeli
Prema snimcima "naxikamera", čini se da je najgušći saobraćaj na Gazeli gde vozila bukvalno mile i sporo se kreću ka ostalim pravcima.
Blokirani i mostovi
Gužve nisu bolje ni na Plavom mostu, kao ni na Mostu na Adi.
Veća gužva i otežan saobraćaj je i na Pančevačkom mostu.
Vozačima se savetuje oprezna vožnja, pogotovo zbog padavina koje su dodatno usporile saobraćaj.
Takođe, savetuje se izbegavanja gužvi i preusmeravanja na druge putne pravce.
