Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Surčin, od utorka u 22 sata do srede u 24 sata (do kraja dana), bez vode su potrošači u sledećim naseljima, u opštinama Surčin, Zemun i Novi Beograd:

Jakovu,

Boljevcima,

Progaru,

Bečmenu,

Petrovčiću,

Ključu (Surčin),

Dobanovcima,

Novom Surčinu (od Ledina do skretanja za aerodrom Nikola Tesla Beograd),

Surčinu,

Ledinama,

Grmovcu i

Ugrinovcima.

Zbog radova će u navedenom periodu bez vode ostati i Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd i VGP park.

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvode planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Savski venac, od ponedeljka 6. oktobra 2025. godine, do subote 11. oktobra 2025. godine. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u vremenu od 22.00 u sredu do 06.00 sati u četvrtak, osetiće sledeći potrošači:

- blok ulica oivičen Bulevarom kneza Aleksandra Karađorđevića, ulicama Neznanog junaka, Banjički venac i Ljutice Bogdana;