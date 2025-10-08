DELOVI SAVSKOG VENCA, NOVOG BEOGRADA, ZEMUNA I SURČINA DANAS BEZ VODE: Pogledajte detaljan spisak ulica
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Surčin, od utorka u 22 sata do srede u 24 sata (do kraja dana), bez vode su potrošači u sledećim naseljima, u opštinama Surčin, Zemun i Novi Beograd:
Jakovu,
Boljevcima,
Progaru,
Bečmenu,
Petrovčiću,
Ključu (Surčin),
Dobanovcima,
Novom Surčinu (od Ledina do skretanja za aerodrom Nikola Tesla Beograd),
Surčinu,
Ledinama,
Grmovcu i
Ugrinovcima.
Zbog radova će u navedenom periodu bez vode ostati i Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd i VGP park.
Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvode planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Savski venac, od ponedeljka 6. oktobra 2025. godine, do subote 11. oktobra 2025. godine. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u vremenu od 22.00 u sredu do 06.00 sati u četvrtak, osetiće sledeći potrošači:
- blok ulica oivičen Bulevarom kneza Aleksandra Karađorđevića, ulicama Neznanog junaka, Banjički venac i Ljutice Bogdana;
"Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe", navode iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije.