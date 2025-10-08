Jedna osoba je teže povređena a tri lakše u četiri saobraćajne nezgode noćas u Beogradu, saopštili su iz Hitne pomoći.
TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: 4 povređena u 4 saobraćajke, jedan teže, usijali se telefoni Hitne, pritisak, astma, temperatura!
Ekipe te službe intervenisale su 106 puta, od čega je 15 intervencija bilo na javnim mestima, prenela je Radio-televizija Srbije. Za pomoć su najviše zvali pacijenti sa hroničnim bolestima, sa povišenim krvnim pritiskom, astmatičari, i zbog povišene telesne temperature.
Dežurne zdravstvene ustanove danas su Vojnomedicinska akademija, Kliničko-bolnički centar (KBC) "Dr Dragiša Mišoivć", KBC Zemun i Dečja klinika "Tiršova".
