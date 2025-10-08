Slušaj vest

Ekipe te službe intervenisale su 106 puta, od čega je 15 intervencija bilo na javnim mestima, prenela je Radio-televizija Srbije. Za pomoć su najviše zvali pacijenti sa hroničnim bolestima, sa povišenim krvnim pritiskom, astmatičari, i zbog povišene telesne temperature.

Dežurne zdravstvene ustanove danas su Vojnomedicinska akademija, Kliničko-bolnički centar (KBC) "Dr Dragiša Mišoivć", KBC Zemun i Dečja klinika "Tiršova".

Kurir.rs/Beta

