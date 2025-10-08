Slušaj vest

Autokomanda, Gazela, Pančevački most, u ovim delovima Beograda trenutno je najveća gužva.

Na Gazeli vozila mile u smeru ka gradu, isti slučaj je i na Pančevcu. Kod Autokomande veći broj vozila, a isto je i na moto-putu. Dugačka kolona vozila je i na Plavom mostu u smeru ka gradu. Takođe, saobraćaj je pojačan i u ulicama koje vode do centra Beograd.

Kako javljaju građani, tramvaji su stali na Banovom brdu, te je zbog togsa i gužva u ovom delu grada.

AMSS savetuje da se pažljivo vozi zbog povremene kiše

Vozače očekuje danas uobičajen broj vozila za sredinu nedelje i dobra prohodnost puteva a savetuje se pažnja zbog povremeno kratkotrajne kiše zbog koje će pojedine deonice biti vlažne, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Oprez se savetuje u jutarnjim i večernjim satima zbog magle na pojedinim mestima kada je vidljivost smanjena, ne preticati na tim deonicama i držati bezbedno odstojanje.

Nema zadržavanja na naplantnim stanicama ni putničkim terminalima graničnih prelaza.