Autokomanda, Gazela, Pančevački most, u ovim delovima Beograda trenutno je najveća gužva.

Na Gazeli vozila mile u smeru ka gradu, isti slučaj je i na Pančevcu. Kod Autokomande veći broj vozila, a isto je i na moto-putu. Dugačka kolona vozila je i na Plavom mostu u smeru ka gradu. Takođe, saobraćaj je pojačan i u ulicama koje vode do centra Beograd.

Kako javljaju građani, tramvaji su stali na Banovom brdu, te je zbog togsa i gužva u ovom delu grada. 

Jutarnji špic Foto: screenshot Naxi kamere

 AMSS savetuje da se pažljivo vozi zbog povremene kiše

Vozače očekuje danas uobičajen broj vozila za sredinu nedelje i dobra prohodnost puteva a savetuje se pažnja zbog povremeno kratkotrajne kiše zbog koje će pojedine deonice biti vlažne, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Oprez se savetuje u jutarnjim i večernjim satima zbog magle na pojedinim mestima kada je vidljivost smanjena, ne preticati na tim deonicama i držati bezbedno odstojanje.

Nema zadržavanja na naplantnim stanicama ni putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni se na graničnim prelazima na izlazu iz zemlje zadržavaju od jedan sat na Sremskoj Rači do oko tri sata na prelazu Šid.

