Oko 23.20 u Beogradskog bataljona, izbio je požar na automobilu koji se potom proširio na još tri vozila.

Potom je oko 2.30 u Slobodana Aligrudića u potpunosti izgoreo autmobil u požaru. Poslednji požar izbio je oko 4 sata ujutru u Milosava Vlajića i izgoreo je prednji deo vozila.

- Nema povređenih ni u jednom slučaju, pričinjena materijalna steta. Uviđaj i istraga o uzrocima požara na vozilima su u toku. Istraga bi trebalo da utvrdi da li su slučajevi povezani kao i da li su autimobili zapaljeni - kaze izvor iz istrage.