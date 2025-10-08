Beograd
GORELI AUTOMOBILI NA ČUKARICI: 3 požara u razmaku od nekoliko sati, vatra zahvatila i druga vozila! Ispituje se da li su slučajevi povezani (video)
Tri automobila gorela su tokom prethodne noći u Beogradu, na Čukarici, saznaje Kurir.
Oko 23.20 u Beogradskog bataljona, izbio je požar na automobilu koji se potom proširio na još tri vozila.
Potom je oko 2.30 u Slobodana Aligrudića u potpunosti izgoreo autmobil u požaru. Poslednji požar izbio je oko 4 sata ujutru u Milosava Vlajića i izgoreo je prednji deo vozila.
- Nema povređenih ni u jednom slučaju, pričinjena materijalna steta. Uviđaj i istraga o uzrocima požara na vozilima su u toku. Istraga bi trebalo da utvrdi da li su slučajevi povezani kao i da li su autimobili zapaljeni - kaze izvor iz istrage.
