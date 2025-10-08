Slušaj vest

Lančani sudar se dogodio u blizini kafane “Druga priča”. Kako javljaju očevici, formira se gužva na pomenutoj deonici. Saobraćaj je značajno usporen, a vozači koji su učestvovali u nesreći čekaju dolazak nadležnih.

Ovaj incident dodatno opterećuje saobraćaj u jutarnjem špicu, preporučuje se izbegavanje područja i korišćenje alternativnih pravaca dok se situacija ne raščisti.

Kurir.rs/K1

