Oko 8.30 časova došlo je do lančanog sudara na Pančevačkom putu u smeru ka Beogradu.
LANČANI KOD KAFANE NA PANČEVAČKOM PUTU: Stvorio se zastoj
Lančani sudar se dogodio u blizini kafane “Druga priča”. Kako javljaju očevici, formira se gužva na pomenutoj deonici. Saobraćaj je značajno usporen, a vozači koji su učestvovali u nesreći čekaju dolazak nadležnih.
Ovaj incident dodatno opterećuje saobraćaj u jutarnjem špicu, preporučuje se izbegavanje područja i korišćenje alternativnih pravaca dok se situacija ne raščisti.
Kurir.rs/K1
