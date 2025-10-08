Vojkan Grujić iz Beograda nestao je u ponedeljak, 6. oktobra kada je istrčao iz svoje kuće na Ceraku, objavljeno je na Instagram stranici "nestali_srbija".

"Vojkan Grujić je nestao je nestao 06.10.2025. Tog dana je istrčao iz svoje kuće u Beogradu, na Ceraku. Radi se o osobi sa psihičkim problemima, pod terapijom. U momentu nestanka na sebi je imao Ima crvene patike i sivi donji deo trenerke, postoji mogućnost da je izašao bez gornjeg dela odeće. Mršavije je građe, visok, crnokos", objavljeno je.