U Privrednoj komori Srbije juče je održan treći dan konferencije „Beogradski dani energije“, posvećen ulozi javnih komunalnih preduzeća u zelenoj tranziciji, programima energetske efikasnosti i razvoju pametnih rešenja u urbanom okruženju.

Sekretar za energetiku Milan Čukić otvorio je program i istakao da je treći dan konferencije bio prilika da se građanima i privredi predstavi kako institucije i javna preduzeća doprinose energetskom napretku Beograda.

„Trećeg dana Beogradskih dana energije predstavili smo građanima i privredi ulogu javnih komunalnih preduzeća i Sekretarijata za energetiku u realizaciji javnih projekata na teritoriji grada. Prvi panel posvetili smo planovima Beogradskih elektrana, projektima Ministarstva rudarstva i energetike, dok se drugi pozabavio temama pametne mobilnosti i energetskih pasoša, koje su sve više u fokusu građana i privredema. Posebno nas raduje što pored struke među posetiocima vidimo i građane koji su zainteresovani za ovu temu, jer nam je širenje svesti o značaju energetske efikasnosti svakako jedan od najbitnijih ciljeva u radu“, rekao je Čukić.

On se osvrnuo i na činjenicu da je grad Beograd poslednjih godina značajno unapredio sistem javnog osvetljenja. U periodu od 2021. do 2022. godine izvršena zamena više od 30.000 živinih svetiljki savremenim LED izvorima svetlosti na teritoriji sedam gradskih opština, čime je ostvarena ušteda električne energije veća od 70 odsto. U okviru daljeg razvoja „zelene energije“ sprovode se i projekti javnog osvetljenja sa solarnim napajanjem, posebno na lokacijama gde nije moguće proširenje postojeće mreže, što predstavlja korak ka održivom i energetski nezavisnom gradu.

Podsekretar Sekretarijata za energetiku Ridha Al Jidah naglasio je da ova manifestacija ima višestruku korist za grad i institucije. „Ovakvi skupovi omogućavaju razmenu znanja i iskustava i potvrđuju da je srpski stručni kadar visoko cenjen u oblasti energetike“, rekao je Al Jidah.

U okviru panela posvećenog energetskoj efikasnosti, predstavljeni su projekti koje grad Beograd realizuje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Direktor jedinice za implementaciju projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji” Aleksandar Puljević podsetio je da se program energetske sanacije škola, vrtića i drugih javnih ustanova sprovodi u više faza, kao i da je u toku zajednički ESKO projekat koji grad realizuje sa Ministarstvom.

Rukovodilac Sektora za energetsku efikasnost Gojko Šurbatović najavio je novi ciklus javnih poziva za subvencije građanima: „Od 30. oktobra biće potpisani ugovori sa 149 opština i gradskih opština, a građani Beograda će u naredna dva meseca moći da očekuju javne pozive za mere energetske efikasnosti“, naveo je Šurbatović.

O rezultatima i zelenim planovima JKP „Beogradske elektrane“ govorio je Radmilo Savić, ističući da preduzeće kontinuirano unapređuje sisteme grejanja i energetsku stabilnost grada. „Zadovoljstvo nam je što imamo priliku da predstavimo rezultate koje decenijama postižemo u našoj posvećenosti potrošačima“, poručio je Savić.

Drugi panel, posvećen pametnoj mobilnosti i održivom energetskom razvoju, bio je usmeren na predstavljanje inovativnih rešenja koja doprinose energetskoj efikasnosti i kvalitetu urbanog života. Predstavnica Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Snežana Kostadinović, održala je prezentaciju o tome šta znači energetska efikasnost za građane, kako funkcionišu energetski pasoši i koje su faze sanacije kroz koje jedna zgrada treba da prođe da bi bila energetski efikasna.

Konferencija „Beogradski dani energije“ biće nastavljena u Privrednoj komori Srbije 14, 15. i 17. oktobra i okupiće domaće i strane stručnjake, predstavnike institucija i privrede, kao i primere dobre prakse u oblasti energetske efikasnosti i zelene tranzicije.