ISKLJUČENJA U OSAM BEOGRADSKIH OPŠTINA: Pogledajte da li ćete danas ostati bez struje
Iz Elektrodistribucije Beograd obaveštavaju da će danas biti privremenih prekida u snabdevanju električnom energijom u sledećim ulicama:
Zvezdara 08:30 - 14:00 VOJVODE BRANE: 10-18A,9-11,21,
Zvezdara 09:00 - 15:00 GRADIŠTE: 2,6-34,1A-5A,11-13,19A,31,37-39, LADNE VODE: 72-76,69-73, MILANKE KLjAJIĆ: 43, NADE PURIĆ: 34-34A,38-48,33-35,41-45, NADE PURIĆ PRILAZ 1: 4-6,10,1-9,
Palilula 09:00 - 15:00 MIRIJEVSKI BULEVAR: BB,BB,
Voždovac 23:00 - 03:00 Naselje PINOSAVA: NOVA 3: 190-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,
Čukarica 08:30 - 14:00 Naselje SREMČICA: DR.BRANKA I JELENE: 24-34,23-25, SEOSKIH ZADRUGA: 30-32,
Rakovica 08:30 - 14:00 STEVANA OPAČIĆA: 34-50V, VELIZARA STANKOVIĆA: 7A-7B, Naselje MILjAKOVAC: NIKOLE MARAKOVIĆA: 0,18-20,21-41,
Rakovica 23:00 - 03:00 Naselje RESNIK: ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: 86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,147-147Z,151-159V,
Novi Beograd 08:30 - 11:30 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): BB,BB,117-117A, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : BB,64B, ŠPANSKIH BORACA: BB,BB,BB,2-8,
Zemun 10:00 - 18:00 Naselje UGRINOVCI: KRNjEŠEVAČKA: 141,
Lazarevac 09:00 - 17:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Zagrađe zaseok Bogdanovići.