Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Zemun, u četvrtak 9. oktobra 2025. godine, od 09.00 do 20.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Jovana Brankovića, od Vojvode Novaka do Jovana Brankovića 3. deo,

Jovana Brankovića 2 deo,

Novosadska, duž ulica Zabran od 7. do 11. dela,

Zabran, od 7. do 11. dela,

Katice Opačić,

Vojvode Novaka (svi delovi),

Save Grkinića.

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvode planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Savski venac, od ponedeljka 6. oktobra 2025. godine, do subote 11. oktobra 2025. godine. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u noći između četvrtka i petka u vremenu od 22.00 do 06.00 sati, osetiće potrošači u sledećim ulicama:

Bulevar vojvode Mišića,

Vase Pelagića,

Sanje Živanovića,

kao i blok ulica oivičen Bulevarom vojvode Putnika i ulicama Užičkom i Teodora Drajzera.