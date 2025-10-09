BEZ VODE DELOVI ZEMUNA I SAVSKOG VENCA: Evo detaljnog spiska ulica
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Zemun, u četvrtak 9. oktobra 2025. godine, od 09.00 do 20.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Jovana Brankovića, od Vojvode Novaka do Jovana Brankovića 3. deo,
Jovana Brankovića 2 deo,
Novosadska, duž ulica Zabran od 7. do 11. dela,
Zabran, od 7. do 11. dela,
Katice Opačić,
Vojvode Novaka (svi delovi),
Save Grkinića.
Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvode planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Savski venac, od ponedeljka 6. oktobra 2025. godine, do subote 11. oktobra 2025. godine. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u noći između četvrtka i petka u vremenu od 22.00 do 06.00 sati, osetiće potrošači u sledećim ulicama:
Bulevar vojvode Mišića,
Vase Pelagića,
Sanje Živanovića,
kao i blok ulica oivičen Bulevarom vojvode Putnika i ulicama Užičkom i Teodora Drajzera.
"Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe", navode iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije.