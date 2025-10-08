Veliki požar zahvatio je večeras oko 21 sat dve porodične kuće u Zemunu.

Na mesto požara poslato je šest vatrogasnih vozila i odmah je naređena evakuacija stanara. Među evakuisanim stanarima su navodno i dve bebe od kojih jedna ima 5 meseci dok je druga stara godinu i 8 meseci.

Vatrogasci su prema nezvaničnim saznanjima morali i da razvale vrata jednog stana kako bi spasili jednu staricu.

Među stanarima nema povređenih.

Kurir.rs/Telegraf

