Oko 21 sat na Kanarevom brdu je povređen pešak (17) a nakon zbrinjavanja na VMA pušten je na kućno lečenje.

Kako je prenela RTS, tokom protekle noći povređen je i vozač kamiona, a devojka koja je vozila karting zadobila je povrede grudnog koša i prevezena je u zdravstvenu ustanovu.

Kurir.rs/Beta

