Lekari Vojnomedicinske akademije (VMA) u Beogradu, zbrinuli su u toku noći veći broj pacijenata koji su zadobili povrede u saobraćajnim nesrećama.
TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Povređen pešak, devojka koja je vozila karting i kamiondžija
Oko 21 sat na Kanarevom brdu je povređen pešak (17) a nakon zbrinjavanja na VMA pušten je na kućno lečenje.
Kako je prenela RTS, tokom protekle noći povređen je i vozač kamiona, a devojka koja je vozila karting zadobila je povrede grudnog koša i prevezena je u zdravstvenu ustanovu.
