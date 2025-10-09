Na adresi Cetinjska 16 u Zemunu, sinoć je oko 21.00 požar zahvatio dve porodične kuće.
JUTRO NAKON POŽARA U ZEMUNU: Gorele dve porodične kuće, morala da interveniše i Hitna pomoć (foto)
Na teren su izašla četiri vatrogasna vozila sa 20 vatrogasaca iz jedinica Zemun, Novi Beograd i Savski venac.
Ekipe Hitne pomoći bile su na adresi, intervenisali su za dve žene.
Uzrok požara još nije poznat, a komšije su rekle da je sinoć gorela peć.
