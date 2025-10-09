Požar je zahvatio dve porodične kuće u Zemunu, sinoć oko 21 sat. 

Na teren su izašla četiri vatrogasna vozila sa 20 vatrogasaca iz jedinica Zemun, Novi Beograd i Savski venac.

Screenshot 2025-10-09 082909.png
Foto: Printscreen/RTS

Ekipe Hitne pomoći bile su na adresi, intervenisali su za dve žene.

Screenshot 2025-10-09 082903.png
Foto: Printscreen/RTS

Uzrok požara još nije poznat, a komšije su rekle da je sinoć gorela peć.

