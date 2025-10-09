Slušaj vest

Na Gazeli i Plavom mostu trenutno je najveći broj vozila. Saobraćaj u Beogradu je i ovog jutra pojačan na glavnim saobraćajnicama. Iako je veliki broj automobila na ulicama, saobraćaj se odvija bez većih zastoja.

Zbog sudara na aut-putu posle Nove Pazove, gužva se stvara i na ovom delu puta prema Beogradu.

1/8 Vidi galeriju Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

AMSS: Dobri uslovi za vožnju

Saobraćaj u Srbiji odvija se po dobrim uslovima za vožnju, dok jutarnja magla može da smanji vidljivost na deonicama pored reka i u kotlinama, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Pored slabije vidljivosti postoji opasnost i od vlažnih kolovoza.

Umeren intenzitet saobraćaja dodatno olakšava putovanje.

Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna.