Slušaj vest

Sekretarijat za saobraćaj podseća turističke organizacije, hotele i prevoznike da su od 1. septembra 2025. godine Vasina ulica, Studentski trg i Uzun Mirkova ulica otvorene za saobraćaj svih motornih vozila. U skladu s tim, od navedenog datuma nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa na navedenoj deonici.

Grad Beograd je za turističke autobuse obezbedio parkiralište na Kalemegdanu. Ovo parkiralište je u neposrednoj blizini lokacije na kojoj su se turistički autobusi parkirali pre uvođenja novog režima saobraćaja na predmetnom potezu. Svako kršenje zabrane parkiranja turističkih autobusa u navedenim ulicama kontrolisaće i sankcionisati Komunalna milicija.

Poštovanje ove zabrane neophodno je prevashodno zbog očuvanja protočnosti ukupnog saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni, zbog čega Sekretarijat za saobraćaj upućuje ovaj apel.

Kurir.rs/ beograd.rs

Ne propustiteSrbija"AKO SE OVAKO PARKIRAŠ, NEMOJ DA..." Hit poruka ostavljena na nepropisno parkiranom automobilu: Komentari samo pljušte, a tek da vidite I POKLON ISPOD! (FOTO)
Iscrtavanje parking mesta bele zone.JPG
DruštvoMnogi vozači u Srbiji ne znaju šta znači ovaj saobraćajni znak: Ako ga ignorišete kazne su paprene
Saobraćajni znak
DruštvoStrah od vožnje se "leči" za 1.200 dinara! Evo šta dodatna obuka podrzumeva i na šta je usmerena
IMG_20250728_194623.jpg
DruštvoDramatično parkiranje u Šapcu: Dva vozača istovremeno pokušala da se uparkiraju – nije skrivena kamera! VIDEO
Dva vozača nespretno pokušavaju da parkiraju automobile

BONUS VIDEO:

Tuča na Medakoviću zbog parkinga Izvor: Instagram/serbialive_beograd