Zabranjeno parkiranje u centru grada! Ova vozila ovde nikako ne smeju da se zaustavljaju, pljuštaće kazne
Sekretarijat za saobraćaj podseća turističke organizacije, hotele i prevoznike da su od 1. septembra 2025. godine Vasina ulica, Studentski trg i Uzun Mirkova ulica otvorene za saobraćaj svih motornih vozila. U skladu s tim, od navedenog datuma nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa na navedenoj deonici.
Grad Beograd je za turističke autobuse obezbedio parkiralište na Kalemegdanu. Ovo parkiralište je u neposrednoj blizini lokacije na kojoj su se turistički autobusi parkirali pre uvođenja novog režima saobraćaja na predmetnom potezu. Svako kršenje zabrane parkiranja turističkih autobusa u navedenim ulicama kontrolisaće i sankcionisati Komunalna milicija.
Poštovanje ove zabrane neophodno je prevashodno zbog očuvanja protočnosti ukupnog saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni, zbog čega Sekretarijat za saobraćaj upućuje ovaj apel.
