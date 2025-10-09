Slušaj vest

Beograd dobija energetski efikasan i veći objekat u skladu sa najvišim evropskim standardima.

Modernizacija će omogućiti kvalitetniju uslugu pacijentima i bolje uslove rada za zaposlene.

Rekonstrukcija objekta Hitne pomoći je od izuzetne važnosti jer tu medicinsku pomoć dobija svih 1,6 miliona Beograđana.

Kako će izgledati nova zgrada Hitne pomoći Foto: Beograd.rs

Predviđeno je da se u njemu nalazi i veliki centar za obuku svih lekara, kao i moderan kol-centar namenjen brzoj i kvalitetnoj usluzi građana.

Po završetku rekonstrukcije, prema proračunima ostvariće se konačna uštedu energije od 49 odsto, kao i ušteda primarne energije od 16 procenata.

Kompleks Zavoda za urgentnu medicinu izgrađen je 1957. godine i do sada nije doživeo značajnija ulaganja, a kad buda budu završeni radovi imaće površinu od oko 11.000 kvadratnih metara.

Kurir.rs/ beograd.rs

