Beograd dobija energetski efikasan i veći objekat u skladu sa najvišim evropskim standardima.

Modernizacija će omogućiti kvalitetniju uslugu pacijentima i bolje uslove rada za zaposlene.

Kako će izgledati nova zgrada Hitne pomoći

Predviđeno je da se u njemu nalazi i veliki centar za obuku svih lekara, kao i moderan kol-centar namenjen brzoj i kvalitetnoj usluzi građana.

Po završetku rekonstrukcije, prema proračunima ostvariće se konačna uštedu energije od 49 odsto, kao i ušteda primarne energije od 16 procenata.