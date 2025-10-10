ISKLJUČENJA U OSAM BEOGRADSKIH OPŠTINA: Počinju u 6 časova - pogledajte da li ćete danas ostati bez struje
Iz Elektrodistribucije Beograd obaveštavaju da će danas biti privremenih prekida u snabdevanju električnom energijom u sledećim ulicama:
Zvezdara 09:00 - 14:00
LADNE VODE: 72-76,69-77A, NADE PURIĆ PRILAZ 1: 4-6,1,
Zvezdara 09:00 - 14:00
BOSE CVETIĆ: 1-7, LADNE VODE: 16-26,30-40,44-50,54-70,13-15,19-45,49-67, MILANKE KLJAJIĆ: 41, ŠEVARICE: 4,1-7,
Voždovac 08:30 - 14:00
BAŠTOVANSKA: bb,54-62A,66-74,90-96,134,39-39A,43-65D, PLITVIČKA: 52-52A,56,
Voždovac 09:00 - 14:00
BAKIĆEVA: 4-12,3-19, DRAGAČEVSKA: 6-8,3-15V/2,
Voždovac 23:00 - 03:00
Naselje PINOSAVA: NOVA 3: 190-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,
Čukarica 08:30 - 14:00
Naselje SREMČICA: ILIJE VUKIĆEVIĆA: 24,19-27, KNEZA MIHAJLA VIŠEVIĆA: 14-16,46,19A-35,
Rakovica 08:30 - 14:00
BANJIČKI PUT: 24-34,38-50B,54-56G,60-60D,1-1B,7-9, BORSKA: bb,bb,84,92F-94B,45-51A, HASANAGINICE: 10-12,1-19, PERE VELIMIROVIĆA: 50-72,
Rakovica 23:00 - 03:00
Naselje RESNIK: ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: 86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,147-147Z,151-159V,
Zemun 08:30 - 12:30
GLAVNA : 22-22V/2, GOSPODSKA : 4-10V/3,14-20,1-23, LAGUMSKA: 2-6,1-5, MAGISTRATSKI TRG : 4-18,5-7V/3,11, MASARIKOV TRG: 1-17, VELIKI TRG : 2,3-3A/1, ZMAJ JOVINA: 10-10,14-20,9-27V/2,
Zemun 09:00 - 15:00
BATAJNIČKI DRUM: 5,
Barajevo 09:00 - 12:00
Naselje BARAJEVO: STARA LIPOVICA: 112-120,124-132,136-138,142-154A,158-164,168-168I,
Surčin 06:00 - 18:00
Naselje DOBANOVCI: UGRINOVAČKA: 258,
Lazarevac 09:00 - 11:00
Naseljeno mesto Vrbovno zaseok "kod Doma".
Kurir.rs