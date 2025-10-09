Festival kafe, čokolade i čajeva "ZRNO&LIST" biće održan od petka do nedelje (10. - 12. oktobar) u tržnom centru BIG Fashion na Karaburmi u Beogradu. Vrata manifestacije biće otvorena od 10 do 22h, a ulaz za sve posetioce je besplatan.

Festival stavlja fokus na specijalizovane pržionice kafe, domaće proizvođače čokolade i autentične čajeve. Posetioci će imati priliku da istraže bogat izbor kvalitetnih proizvoda u pažljivo dizajniranim pakovanjima koja se izdvajaju na tržištu.

Ljubitelji slatkiša moći će da probaju i kupe kafu, biljne čajeve, čokolade, namaze od čokolade, domaću štrudlu, čokoladne kolače i peciva, knedle, medenjake i prirodni vrcani med kao neizvostavni dodatak mnogim čajevima.

Osim gastronomskog dela, organizatori pripremaju i radionice za decu i odrasle.