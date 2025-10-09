Slušaj vest

Popodnevni špic je i ovog poslepodneva u Beogradu, a kako se može videti s lica mesta, najgušće je na Mostu Gazela. 

Gužva je na Gazeli u smeru ka Novom Beogradu. 

Kako se može videti, slična situacija je i kod Sajma, u pravcu ka gradu, kao i u Nemanjinoj i Takovskoj ulici — gde se saobraćaj odvija otežano i usporeno. 

Saobraćajne gužve, 9. oktobar Foto: Printscreen Naxi kamere

Vozačima se savetuje oprezna vožnja i izbegavanja gužvi i preusmeravanja na druge putne pravce.

Kurir.rs