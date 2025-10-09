Vozačima se savetuje oprezna vožnja i izbegavanja gužvi i preusmeravanja na druge putne pravce
Saobraćajne gužve
OVDE JE TRENUTNO "NAJGUŠĆE" U BEOGRADU! Popodnevni špic u punom jeku, saobraćaj otežan i usporen a evo koje pravce izbegavati! (FOTO)
Slušaj vest
Popodnevni špic je i ovog poslepodneva u Beogradu, a kako se može videti s lica mesta, najgušće je na Mostu Gazela.
Gužva je na Gazeli u smeru ka Novom Beogradu.
Kako se može videti, slična situacija je i kod Sajma, u pravcu ka gradu, kao i u Nemanjinoj i Takovskoj ulici — gde se saobraćaj odvija otežano i usporeno.
Saobraćajne gužve, 9. oktobar Foto: Printscreen Naxi kamere
Vidi galeriju
Vozačima se savetuje oprezna vožnja i izbegavanja gužvi i preusmeravanja na druge putne pravce.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši