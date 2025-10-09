Slušaj vest

Dobra energija i vedar duh ne biraju ni mesto ni vreme - pa ni posao kojim se bavimo.

To je dokazao i jedan radnik "Gradske čistoće" iz Beograda, koji je usred radnog dana, pored kontejnera, zaplesao i nasmejao sve korisnike interneta.

Plesao pored kontejnera – snimak oduševio mreže

Njegov ples, snimljen nasred ulice, pokazao je da za dobru atmosferu nisu potrebni reflektori, bina ni publika – već osmeh, ritam i pozitivna energija.

Snimak "ulične žurke" objavljen je na TikTok profilima @Danebinadragutinovic i @Sadrija, gde je u rekordnom roku postao viralan video koji broji više od milion pregleda!

Kad rad postane zabava

Na snimcima se vidi dvojac iz "Gradske čistoće" kako vredno obavlja svoj posao, dok jedan od njih, poznat na mrežama kao Sadrija, u kratkim pauzama pokazuje neverovatne plesne pokrete uz stare dens hitove.

Njegov energičan nastup i zarazni osmeh pretvorili su rutinski radni dan u uličnu zabavu koja je osvojila korisnike društvene mreže.

Komentari oduševljenih korisnika ne prestaju da se nižu:

"Svaki ponedeljak bio bi lakši da imamo ovakve kolege!"

"Brate moj, pogrešio si profesiju!"

"Koje ste vi legende!"

Neki su se našalili i na račun saobraćaja:

"Moj brat đuska, a kolona se napravila k'o za naplatnu rampu!"

Ponuda koja se ne odbija

Među hiljadama komentara, jedan je posebno privukao pažnju – plesna škola iz Beograda odlučila je da nagradi ovog simpatičnog radnika i ponudila mu besplatan mesec hip-hop časova!

"Imaš besplatan mesec časova ako želiš!", napisali su iz škole.

Radost u malim stvarima

Ovaj snimak pokazuje da se pozitivna energija može pronaći svuda – čak i na poslu koji mnogi smatraju teškim i monotonim.

Sadrija i njegov kolega postali su pravi simbol radosti, entuzijazma i vedrog duha Beograda.

Hoće li Sadrija nastaviti da pleše pored kontejnera ili će ga viralna slava odvesti na scenu – ostaje da vidimo.

Jedno je sigurno: ovaj radnik Gradske čistoće postao je simbol dobre energije u sivom betonu svakodnevice.