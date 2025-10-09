Slušaj vest

Godišnjica rođenja Iva Andrića i Mihajla Pupina, dvojice velikana koji su lansirali Srbiju u svetske domene kulture i nauke, večeras je impresivnom svetlosnom projekcijom obeležena na Kuli Beograd, najvišoj zgradi u Srbiji i regionu.

Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine, ostavio je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj književnosti, dok je uspeh postigao i tokom svoje političke karijere, na diplomatskim dužnostima u Rimu, Madridu, Briselu, Ženevi, Berlinu, Parizu. Hiljade stranica i dela, među kojima se posebno ističe roman „Na Drini ćuprija“, kroz bogate narative i duboku analizu ljudskih sudbina otkrivaju istoriju i kulturu Balkana, potvrđujući Andrića kao autora čija dela i danas inspirišu čitaoce širom sveta.

Mihajlo Pupin, naučnik i inovator čiji su pronalasci oblikovali moderne komunikacione mreže, svojom genijalnošću promenio je svet i uveo nas u novo doba telekomunikacija koje su vodile ka razvoju savremenog načina života. Od njegovog rodnog Idvora, preko školovanja u Pančevu i Pragu, emigracije u Njujork, obrazovanja na Kolumbija univerzitetu, do izuma bez kojih ne bi bilo današnjih telekomunikacija i savremenog načina života, Pupin ostaje simbol srpske nauke i genija prepoznatog na globalnom nivou.