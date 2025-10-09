Slušaj vest

Godišnjica rođenja Iva Andrića i Mihajla Pupina, dvojice velikana koji su lansirali Srbiju u svetske domene kulture i nauke, večeras je impresivnom svetlosnom projekcijom obeležena na Kuli Beograd, najvišoj zgradi u Srbiji i regionu.

Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine, ostavio je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj književnosti, dok je uspeh postigao i tokom svoje političke karijere, na diplomatskim dužnostima u Rimu, Madridu, Briselu, Ženevi, Berlinu, Parizu. Hiljade stranica i dela, među kojima se posebno ističe roman „Na Drini ćuprija“, kroz bogate narative i duboku analizu ljudskih sudbina otkrivaju istoriju i kulturu Balkana, potvrđujući Andrića kao autora čija dela i danas inspirišu čitaoce širom sveta.

Mihajlo Pupin, naučnik i inovator čiji su pronalasci oblikovali moderne komunikacione mreže, svojom genijalnošću promenio je svet i uveo nas u novo doba telekomunikacija koje su vodile ka razvoju savremenog načina života. Od njegovog rodnog Idvora, preko školovanja u Pančevu i Pragu, emigracije u Njujork, obrazovanja na Kolumbija univerzitetu, do izuma bez kojih ne bi bilo današnjih telekomunikacija i savremenog načina života, Pupin ostaje simbol srpske nauke i genija prepoznatog na globalnom nivou.

Projekcijom na Kuli Beograd, Belgrade Waterfront nastavlja tradiciju odavanja počasti ličnostima koje su svojim delima oblikovale kulturu i nauku, ostajući trajno zapisane u kolektivnom sećanju.

Ne propustiteDruštvoBratislav je godinama spavao u grobnici, a onda se desilo čudo: Filmska priča beskućnika koji je u društvu mrtvih pronašao mir!: "To su samo koske, ništa više!"
Bratislav7.png
DruštvoTOKOM NOĆI PLJUSKOVI U OVIM DELOVIMA SRBIJE Oglasio se RHMZ: Temperatura ponovo skače, poznato kakvo nas vreme čeka narednih dana
Oblačno nebo iznad Beograda
DruštvoRaste broj obolelih od ove bolesti, najviše pogođena deca i mladi: U Vojvodini do sada testirano 1.222 uzorka zbog sumnje na virus!
shutterstock_1507242380.jpg
DruštvoMUP traži nove policajce i saobraćajce: Evo šta je potrebno da se prijavite, uslovi nisu jednostavni
policija-kadeti-foto-mup-2.jpg