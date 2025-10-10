Beograd
MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Hitnu pomoć najviše zvali pacijenti sa kardiološkim i pulmološkim problemima
Slušaj vest
Kako kažu iz beogradske Hitne pomoći, noć je prošla relativno mirno, bez većih problema.
Hitna pomoć je imala tokom noći 117 intervencija, od čega 26 na javnom mestu.
Kako je rečeno, bilo je nekoliko saobraćajnih nezgoda, ali niko od učesnika nije zadobio teže povrede.
Tokom noći, službi Hitne pomoći javljali su se najviše hronični bolesnici, odnosno oni sa kardiološkim i pulmološkim problemima.
1 · Reaguj
Komentariši