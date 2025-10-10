Slušaj vest

Reporteri Kurir televizije i ovoga jutra izveštavaju sa ulica širom Srbije. Iz Beograda se emsiiju "Redakcija" javila novinarka Ines Grk sa najnovijim servisnim informacijama za sve građane:

- Ovog jutra mi smo na bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića i trenutno nema gužve, ali jeste malo pojačan intenzitet u saobraćaju u smeru ka centru grada. A kada govorimo o noći za nama, bila je relativno mirna, bez većih incidenata u prestonici. Hitna pomoć intervenisala je ukupno 117 puta, a što se servisnih informacija tiče, Javno preduzeće Srbija Gas Novi Sad saopštilo je da će kupcima gasa u Zemunu, Kalvariji i na Bežanijskoj kosi kratkotrajno biti prekinuta isporuka gasa danas od 7 do 20 časova zbog radova na distributivnoj mreži.

- Zbog izvođenja planiranih radova, bez snabdevanja električnom energijom danas će ostati potrošači na delovima opština Zvezdara, Voždovac, Čukarica, Rakovica, Zemun, Barajevo, Surčin i Lazarevac, a isključenja vode za danas nisu najavljena. Ipak, za sutra i za nedelju najavljena je akcija očitavanja vodomera u naselju Vrčin, a Beogradski vodovod i kanalizacija poziva stanovnike da izađu u susret čitačima i da međusobno sarađuju. Takođe, tokom manifestacije Beogradska rolerijada, koja se održava sutra, doći će do promene u radu linija gradskog prevoza 31, E9, E2, E3 i tramvaja 29 u ulici Kralja Milana.

Iz Sremske Mitrovice, javila se Aleksandra Dražić sa osnovnim informacijama za meštane i građane koji su u poseti ovom gradu:

- U našem gradu u ovom trenutku ima 11°C i jakne su nam još uvek potrebne, kao što je to rečeno u vremenskoj prognozi, ali samo u narednih nekoliko sati. Posle toga već očekujemo toplije vreme, tokom dana čak do 20°C. Zaista očekujemo da će biti jedan lep dan, konačno, s obzirom na to da su prethodnih dana jutra bila mnogo hladnija nego ovo sada. Dobra vest je i to da danas u Sremskoj Mitrovici nećemo morati da brinemo o isključenjima, ni vode ni struje, ali i dalje imamo radove na putevima - kaže Dražić i dodaje:

- Mogu da kažem da Mitrovčani, pored toga što će imati struju i vodu, ipak bolje da ostanu u svom gradu, jer zbog radova na nadvožnjaku, na petlji Sremska Mitrovica, i dalje nije moguće uključiti se na autoput u pravcu Hrvatske, odnosno graničnog prelaza Batrovci, kao ni isključiti se kod Sremske Mitrovice ako dolazite iz pravca Beograda. Dobra vest je da su napokon završeni radovi u pravcu ka Jarku, tako da sada tamo imamo novi put, ali je veoma važno ograničiti brzinu kretanja, jer je već primetno da, kako je put otvoren, da vozači voze brže.

