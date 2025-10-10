POKRENUT PROGRAM BESPLATNIH PUTOVANJA ZA OSOBE DO 30 GODINA! Prijava je brza i jednostavna a evo koje aktivnosti nudi Kancelarija za mlade grada Beograda
Mladi Beograđani, starosti od 15 do 30 godina, mogu besplatno da putuju i obilaze Srbiju zahvaljujući Kancelariji za mlade Grada Beograda. A upravo na jedno takvo tematsko vikend putovanje i to na Kopaonik, jutros kreće grupa mladih.
Putnici se skupljaju i sa nestrpljenjem čekaju polazak. Direktorka Kancelarije za mlade grada Beograda, Milica Papić govorila je za Kurir televiziju o ovoj temi:
- Mladi na sve naše projektemogu da se prijave preko Instagram stranice, to je najaktivniji kanal komunikacije koji imamo sa njima i nekako je njima i najzgodniji, pokazalo se kroz vreme, da jednostavno mogu da popune tamo prijavu i da tamo generalno mogu da vide sve one aktivnosti koje mi imamo i jedini uslov da se prijave jeste da budu starosti od 15 do 30 godina, da su iz Beograda i da budu brzi.
Pored ovih putovanja koje organizuje Kancelarija za mlade, ona ima i razne radionice i kurseve:
- Mi tokom godine imamo veliki broj aktivnosti. Ono što nas očekuje u ovom jesenjem periodu su jesenji kursevi menadžmenta. Kursevi oblasti menadžmenta su već realizovani tokom prolećnog perioda, a sada ponovo organizujemo zato što smo jednostavno videli da postoji veliko interesovanje i odlučili se da ponovimo taj projekat. Imaćemo i kurseve.
Nama samo ostaje da putnicima poželimo srećan put i dobar provod na Kopaoniku.
