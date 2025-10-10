Slušaj vest

Mladi Beograđani, starosti od 15 do 30 godina, mogu besplatno da putuju i obilaze Srbiju zahvaljujući Kancelariji za mlade Grada Beograda. A upravo na jedno takvo tematsko vikend putovanje i to na Kopaonik, jutros kreće grupa mladih.

Putnici se skupljaju i sa nestrpljenjem čekaju polazak. Direktorka Kancelarije za mlade grada Beograda, Milica Papić govorila je za Kurir televiziju o ovoj temi:

366438_251010.01_21_25_09.Still018.jpg
Milica Papić Foto: Kurir Televizija

 - Mladi na sve naše projektemogu da se prijave preko Instagram stranice, to je najaktivniji kanal komunikacije koji imamo sa njima i nekako je njima i najzgodniji, pokazalo se kroz vreme, da jednostavno mogu da popune tamo prijavu i da tamo generalno mogu da vide sve one aktivnosti koje mi imamo i jedini uslov da se prijave jeste da budu starosti  od 15 do 30 godina, da su iz Beograda i da budu brzi.

Pored ovih putovanja koje organizuje Kancelarija za mlade, ona ima i razne radionice i kurseve:

- Mi tokom godine imamo veliki broj aktivnosti. Ono što nas očekuje u ovom jesenjem periodu su jesenji kursevi menadžmenta. Kursevi oblasti menadžmenta su već realizovani tokom prolećnog perioda, a sada ponovo organizujemo zato što smo jednostavno videli da postoji veliko interesovanje i odlučili se da ponovimo taj projekat. Imaćemo i kurseve.

Nama samo ostaje da putnicima poželimo srećan put i dobar provod na Kopaoniku.

Pokrenut program besplatnih putovanja za mlade! Prijava je brza i jednostavna a evo koje aktivnosti nudi Kancelarija za mlade grada Beograda Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaVELIKA PRILIKA ZA MLADE: Raspisan konkurs za besplatne STRUČNE KURSEVE
profimedia0533289317.jpg
DruštvoLETOVANJE ZA ONE KOJI BIRAJU NAJBOLJE, NA OBALI CRVENOG MORA: Desert Rose Resort 5★
Naslovna Desert Rose.jpg
DruštvoRAJ NA OBALI CRVENOG MORA: Serry Beach Resort 5★ u Hurgadi nudi luksuz, all inclusive i sopstvenu plažu!
Serry Beach Naslovna.jpg
DruštvoPorto Bello Hotel 5* – Ultra All Inclusive odmor koji spaja Antaliju, more i zabavu
Porto Bello Naslovna.jpg
DruštvoJesenja putovanja: Mirnije, povoljnije i jednako uzbuljivo! Ovo su aktuelne ponude turističkih agencija: Evo gde provesti produženi vikend
shutter.jpg

Da li se u Srbiji može kupiti vozačka dozvola? Mladi izdvajaju preko 200 evra, pa stigle tvrdnje da je to sada mnogo više - ove kazne čekaju vozače sa lažnom Izvor: Kurir televizija