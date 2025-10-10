Slušaj vest

Za Zadušnice, u subotu 11. oktobra 2025. godine, JKP „Pogrebne usluge“ Beograd, apeluju na građane da za odlazak na groblje, umesto svojih automobila, koriste gradski prevoz.

Dana 11.10.2025. godine na Zadušnice, na snazi će biti zabrana ulaska motornim vozilima na groblja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd i to prema sledećem rasporedu:

Na Novom bežanijskom groblju zabrana ulaska motornim vozilima važi od 7:00 do 16:00 časova.

Na groblju Orlovača, Lešće i Zbeg zabrana ulaska motornim vozilima važi od 7:00 do 15:00 časova.

Na Novom i Centralnom groblju zabrana ulaska motornim vozilima važi tokom čitavog dana, kao i narednog dana 12.10.2025. godine.

Staro bežanijsko, Zemunsko, Banjičko i Topčidersko groblje su zatvorenog tipa, na koja ulazak motornim vozilima nije moguć.

Obezbeđen besplatan prevoz:

Za posetioce grobalja koji se teže kreću i starije sugrađane, na najvećim gradskim grobljima: Lešću, Orlovači, i Novoj Bežaniji, obezbeđena su tri komforna minibus vozila sa klimatizacijom, koji će ih besplatno prevoziti. Organizovani prevoz će za Zadušnice u subotu 11. oktobra 2025. godine saobraćati u određenim intervalima, u periodu od 7 do 15 časova, od ulazne kapije do najudaljenijih parcela.

Na Novom, Centralom i groblju Zbeg, za Zadušnice 11.10.2025.godine, će po potrebi biti organizovan prevoz službenim automobilima preduzeća, u periodu od 7 do 15 časova.

Upozorenje na nestabilne spomenike

JKP „Pogrebene usluge“ Beograd apeluje na posetioce grobalja da prilikom posete grobnim mestima na Zadušnice budu oprezni i da se ne naslanjaju na spomenike, posebno na starijim grobljima u nadležnosti preduzeća. Tokom redovne kontrole stabilnosti spomenika, stručne ekipe preduzeća utvrdile su da postoji odrđen broj spomenika koji su nestručno podignuti, dotrajali i nestabilni, pa u slučaju naslanjanja i mehaničkog pritiska može da dođe do njihovog pada i povređivanja prisutnih lica. Posebno skrećemo pažnju roditeljima sa malom decom, da vode računa o njihovom kretanju i da se ne odvajaju prilikom posete groblju. Podsećamo da je na groblje zabranjen pristup deci mlađoj od 10 godina bez pratnje odraslog lica. Ukoliko uočite opasnost od pada spomenika, molimo Vas da o tome obavestite Upravu groblja na kome se spomenik nalazi (ili se obratite na adresu elektronske pošte info@beogradskagroblja.rs).