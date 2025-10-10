Slušaj vest

Kraj radne nedelje doneo je gužve na beogradskim ulicama. Saobraćaj je pojačan na gotovo svim važnijim saobraćajnicama, a najveće zastoje trenutno beleži pravac od Novog Beograda ka Autokomandi, preciznije od Studenjaka do Dušanovca, gde vozila mile više od devet kilometara.

Screenshot 2025-10-10 162025.png
Foto: Naxi Kamere

Na kamerama se može videti da su velike kolone vozila i na Pančevačkom mostu u oba smera, kao i na Gazeli.

Screenshot 2025-10-10 162145.png
Foto: Naxi Kamere

Saobraćaj je pojačan i na Slaviji, Bulevaru despota Stefana, Svetogorskoj, Takovskoj, u Ulici kneza Miloša, kao i na svim prilazima kružnom toku na Autokomandi i u Zemunu.

Screenshot 2025-10-10 162040.jpg
Foto: Naxi Kamere

Brankov most prohodan je u oba smera i na ovoj deonici saobraćaj se odvija normalno.

Screenshot 2025-10-10 162025.jpg
Foto: Naxi kamera

Na Milošu Velikom u smeru ka Beogradu kilometarske kolone zbog nezgode.

Screenshot 2025-10-10 162056.png
Foto: Naxi Kamere

Međutim, građani koji putuju iz pravca auto-puta "Miloš Veliki" ka Beogradu trebalo bi da budu oprezni, jer su se zbog saobraćajne nezgode stvorile kilometarske kolone, prenosi Moj Beograd.

Screenshot 2025-10-10 162126.png
Foto: Naxi Kamere

- Miloš Veliki auto-put ka Beogradu kod Ub-a, sudar dva kamiona. Kilometarske kolone - pišu građani.

Kurir/Blic

Ne propustiteBeogradVAŽNO OBAVEŠTENJE ZA POSETIOCE GROBALJA NA ZADUŠNICE – POSEBAN REŽIM ZA ULAZAK MOTORNIM VOZILIMA NA GROBLJA
Aplikacija Novo groblje 067.jpg
BeogradPOKRENUT PROGRAM BESPLATNIH PUTOVANJA ZA OSOBE DO 30 GODINA! Prijava je brza i jednostavna a evo koje aktivnosti nudi Kancelarija za mlade grada Beograda
profimedia0334672977.jpg
BeogradOVA NASELJA ĆE DANAS BITI BEZ GASA: Radovi na mreži ostavljaju deo Beograda bez isporuke do večeri!
366438_251010.00_19_21_23.Still003.jpg
BeogradMIRNA NOĆ U BEOGRADU: Hitnu pomoć najviše zvali pacijenti sa kardiološkim i pulmološkim problemima
hitna-pomoc-noc-3.jpg