KREĆE VEĆ OD 8 SATI: U pet beogradskih opština danas će biti isključenja struje - evo detaljnog spiska
Iz Elektrodistribucije Beograd obaveštavaju da će danas biti privremenih prekida u snabdevanju električnom energijom u sledećim ulicama:
Vračar 09:00 - 18:00 KATANIĆEVA: 6,12-24, MAKENZIJEVA: 42, NIKOLAJA KRASNOVA: 6-8,12-14,9-17,
Savski venac 08:00- 13:00 BIRČANINOVA: 19A,
Savski venac 08:00 - 13:00 MASARIKOVA: 2/,
Novi Beograd 08:30 - 12:30 GANDIJEVA: 44,148-174, JURIJA GAGARINA: 149A-149a,
Surčin 09:00 - 18:00 Naselje BEČMEN: DUŠANA SREMČEVIĆA: 2-4,1-5, GLAVNA: BB,130-130,252-258,262,268,272,278-280,300,348,352,378,384,400-402,406,412,416-418,436,448,159-161A, PETRA DOBRENA: 62,188,452,151-153,181, Naselje DOBANOVCI: BRAĆE VRANjEŠ: 2-6,10-12,20-22,5-29,33-37, DOBANOVAČKI ZABRAN: bb, DUŠANOVA: 6-10,14-20,24-26,32,36-50,56-96,100-102,110-118,122-134,33-59,63-91,95-111,115-123,127-139, JANKA ČMELIKA: BB,30-74,31-63,69-77,81-83,87, LOLE RIBARA: 20-122,126-134,142-142D,11-95,99,103-107,111-113,121,127-129, PRVOMAJSKA: 6,10-14,20-28,1-5,9-35A, SOKOLSKA: 7-31,47-47G, STEVE JOVANOVIĆA: 111-119, VLADE VUJIĆA: 2-42,46-48,1-33,37-39, VRANjSKA: 2-8,12-18,1,7,11-15, Naselje PETROVČIĆ: BRAĆE LjUBINKOVIĆ: 2-8,12-48,52-64,68-74,78-82,86-110,146,150-152,162,1-17,21-75,85-105,109-111,115-117A, BRANKA ĆOPIĆA: 2-4,8,14,1-13, BRANKA PEŠIĆA: 2-24,30-38,1-7,13,19-23,27,31-31Đ, BRESTOVAČKA: 18, ĆIRINO SOKAČE: 2-4, DEČANSKA: 2,8-28,1-3,7-23, DUŠANA VUKASOVIĆA: 2-76,80-96,100,104-106,112,1-13,17-81,93, DVADESETČETVRTOG MARTA: 4-6,10A-12,22G,13,25-29, GAVRILOVIĆEVA: 2-4,10-12,18,1-25, JOVANOVIĆEVA: 6,26,5-13,21,25-27,37,41, KRČEDINSKA: 4A-6,10,14-22,28-40,46-46,9-11,19, MIROSLAVA ČOBANOVIĆA UČE: 4,8,12,31Đ, OMLADINSKIH BRIGADA: 2-4,8,12,30,82,86-90,5-7,13,17,23,27A,41,47-47D,55B-57E,67-69, PETRA KOČIĆA: 6,1-3,7,11, POLjSKA: 2-4,12-14,18,26,40-46,54-60, PROGARSKA: 2-4,12-22,9, TOLINAČKA: 14,18-36,1-7,11-25,29-53,57, VLADE NEDELjKOVIĆA: 2-4,20, VUKA ISAKOVIĆA: 4,8-10,16,20,24-26,36,42, ZMAJ OGNjENOG VUKA: 2-6,10,16,20-28,1,7-23,27-29,33,
Lazarevac 08:00 - 13:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Ljig kod osnovne škole, Bošnjanović, Jačić, Cvetanovac, zaseok Dom i zaseok Ševarice.