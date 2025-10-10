Slušaj vest

Društvenim mrežama širi se uznemirujući snimak sa parkinga kod Beogradskog sajma, na kome se vidi nepoznati muškarac kako ide od automobila do automobila i proverava da li su vrata zaključana.

Oštro oko jednog građanina zabeležilo je trenutak kada ovaj muškarac, bez ikakvog ustručavanja, obilazi redom parkirana vozila, očigledno u nadi da će naići na ona koja su ostala otključana.

Snimak je izazvao buru reakcija i komentara na mrežama. Mnogi korisnici tvrde da su istog čoveka primetili i na drugim lokacijama po gradu.

"Isto sinoć i na parkingu na početku Sarajevske ulice. Lik ide redom od kola do kola. Nije me provalio jer sam šetao kuče kad je došao do mojih. Rekoh mu — matori, bez ključeva teško će ići…", napisao je jedan korisnik.

Građani apeluju na vozače da obavezno zaključavaju svoja vozila i ne ostavljaju vredne stvari na vidnom mestu, dok se čeka da nadležni organi utvrde identitet i pronađu muškarca sa snimka.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteBeogradFilmska scena na Glavnoj autobuskoj stanici: Tinejdžer opljačakao ženu, a onda je potez ovih mladića sve oduševio!
džeparoš.jpg
BeogradAKO VIDITE OVOG ČOVEKA, ODMAH U POLICIJU Nadzorne kamere u Beogradu sve SNIMILE, javljaju se građani: "Za 10 dana 3 slučaja" VIDEO
kradja.jpg
BeogradFILMSKA POTERA U BEOGRADU: Provalnik upao u stan starije žene, pa počeo da beži kroz prozor! Svi pričaju o HRABROM POLICAJCU VIDEO
potera1.jpg
BeogradULAZI NONŠALANTNO SA RUKAMA U DŽEPOVIMA, UZIMA PARE I LAGANO ODLAZI: Pogledajte krađu u lokalu u centru Beograda (VIDEO)
lopov.jpg