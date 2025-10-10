"IDE REDOM OD KOLA DO KOLA, A ONDA DOŠAO DO MOJIH" Snimljen lopov na parkingu kod Beogradskog sajma: Naleteo na vlasnika, ali na ovu reakciju nije računao
Društvenim mrežama širi se uznemirujući snimak sa parkinga kod Beogradskog sajma, na kome se vidi nepoznati muškarac kako ide od automobila do automobila i proverava da li su vrata zaključana.
Oštro oko jednog građanina zabeležilo je trenutak kada ovaj muškarac, bez ikakvog ustručavanja, obilazi redom parkirana vozila, očigledno u nadi da će naići na ona koja su ostala otključana.
Snimak je izazvao buru reakcija i komentara na mrežama. Mnogi korisnici tvrde da su istog čoveka primetili i na drugim lokacijama po gradu.
"Isto sinoć i na parkingu na početku Sarajevske ulice. Lik ide redom od kola do kola. Nije me provalio jer sam šetao kuče kad je došao do mojih. Rekoh mu — matori, bez ključeva teško će ići…", napisao je jedan korisnik.
Građani apeluju na vozače da obavezno zaključavaju svoja vozila i ne ostavljaju vredne stvari na vidnom mestu, dok se čeka da nadležni organi utvrde identitet i pronađu muškarca sa snimka.
Kurir.rs/Telegraf