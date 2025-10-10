Slušaj vest

Zbog Miholjskih zadušnica očekuju se gužve na saobraćanicama koje vode ka grobljima, zbog čega dolazi do izmene javnog prevoza.

U subotu, 11. oktobra, od 8 do 16 časova biće pojačani redovi vožnje, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.

Linije 3A, 12, 25, 26, 35, 50, 65, 75, 82, 101, 202, 310, 533, 612 i 708 biće pojačane, a privremeno se uspostavlja i linija 75L (GO Novi Beograd – Bežanijsko groblje) sa dva vozila od 8 do 16 časova.

Ne propustiteBeogradVAŽNO OBAVEŠTENJE ZA POSETIOCE GROBALJA NA ZADUŠNICE – POSEBAN REŽIM ZA ULAZAK MOTORNIM VOZILIMA NA GROBLJA
Aplikacija Novo groblje 067.jpg
DruštvoSUTRA SU MIHOLJSKE ZADUŠNICE: Ovo su običaji i verovanja koja bi trebalo ispoštovati
Groblje
Beograd"IDE REDOM OD KOLA DO KOLA, A ONDA DOŠAO DO MOJIH" Snimljen lopov na parkingu kod Beogradskog sajma: Naleteo na vlasnika, ali na ovu reakciju nije računao
shutterstock_1543106273.jpg
BeogradZabranjeno parkiranje u centru grada! Ova vozila ovde nikako ne smeju da se zaustavljaju, pljuštaće kazne
Trolejbusi parkirani na Studentskom trgu