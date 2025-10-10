Beograd
ZBOG ZADUŠNICA IZMENE U JAVNOM PREVOZU Pojedine linije biće pojačane, a ove se uspostavljaju u periodu od 8 do 16 časova
Zbog Miholjskih zadušnica očekuju se gužve na saobraćanicama koje vode ka grobljima, zbog čega dolazi do izmene javnog prevoza.
U subotu, 11. oktobra, od 8 do 16 časova biće pojačani redovi vožnje, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.
Linije 3A, 12, 25, 26, 35, 50, 65, 75, 82, 101, 202, 310, 533, 612 i 708 biće pojačane, a privremeno se uspostavlja i linija 75L (GO Novi Beograd – Bežanijsko groblje) sa dva vozila od 8 do 16 časova.
