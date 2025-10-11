Slušaj vest

Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd saopštilo je jutros da je zbog kvara na električnoj mreži došlo do poremećaja u radu tramvaja i trolejbusa, pa ih na pojedinim trasama privremeno menjaju autobusi.

Do problema je došlo kada je izgoreo visokonaponski kabl.

Tramvajski saobraćaj je obustavljen na deonici od Ustaničke ulice do parka Tašmajdan, pa na liniji 6 trenutno saobraćaju autobusi umesto tramvaja.

Trolejbuski saobraćaj ne funkcioniše na potezu Trg Slavija - Medaković, a umesto trolejbusa trenutno saobraćaju autobusi na linijama 19, 22 i 29.

