Tokom noći u Beogradu, dogodile su se tri saobraćajne nezgode, u kojima je lakše povređeno pet osoba, a troje dece je primljeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj posle požara u Zemunu i u svesnom su stanju.

Podsetimo, posle požara koji je sinoć zahvatio dve porodične kuće u Zemunu, troje dece je primljeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj zbog potencijalne sumnje na trovanje ugljen-monoksidom, rečeno je iz službe Hitne pomoći, uz informaciju da je sve troje dece u svesnom stanju.

Služba Hitne pomoći imala je tokom noći u Beogradu 143 intervencije, od čega 29 na javnom mestu.