Tinejdžer (16) primljen je noćas u Urgentni centar sa povredama za koje tvrdi da su nastale usled napada nožem u beogradskoj opštini Voždovac.

Mladić je tokom noći zbrinut u dežurnoj medicinskoj ustanovi, a prema nezvaničnim informacijama, tvrdnja je da je napadnut i uboden na ulici. Detalji navodnog napada na Voždovcu, uključujući tačnu lokaciju i okolnosti pod kojima se incident dogodio, za sada nisu poznati javnosti.

Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja.

Trenutno nema informacija o težini povreda mladića, kao ni o tome da li je napadač, ili više njih, identifikovan i uhapšen.