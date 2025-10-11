Slušaj vest

Među evakuisanima je i troje dece stare 9, 6 i jednu godinu.

Posle ukazane pomoći, svi su pušteni kućama.

Požar je izbio u stanu u prizemlju i brzom intervencijom vatrogasaca je ugasen.

Istraga, koja bi trebalo da utvrdi sta je uzrok je u toku.

