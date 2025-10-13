Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Grocka, u ponedeljak, 13. oktobra 2025. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Leštane na Kružnom putu (neparna strana) od Smederevskog puta do Ulice Maršala Tita.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
