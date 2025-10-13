OVI DELOVI BEOGRADA DANAS SU BEZ STRUJE: Isključenja i do 17 sati
Vračar
08:30 - 14:00 BRANIČEVSKA: 4-10,1-11, DUBLjANSKA: 2-4,10-12,6-8,14-18,22,26-32,3-21, ŠUMATOVAČKA: 8-10,5-7,2-4,16-36,42,48,52,3A,13-19A,27,35,
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje JAJINCI: KRUŠARSKA: 26-34,38,1-11,15-17,21,25-27, PAVLA LABATA: 26,30-60,25,29,39A-43,73-73A,87A-95, SAVE JOVANOVIĆA: 68A,72-80,77-89,95-99, ZAVODSKA: BB,4-16,1-5,13,
08:00 - 11:00 Naselje BELI POTOK: AVALSKA: 56-76B, BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 92-94,154,168,266-268,274-278,41,53-75,159-165, DRAGIŠE VITOŠEVIĆA: 2-4A,1-1C, NARODNOG FRONTA: 2-2A, Naselje PINOSAVA: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 2-16,54-54A,64-86D,90-92,180a,184,190,1,5-9A, HRASTOV ZAPIS: 2,6-32,36-52,56,72,1-13,17-23,27-35, JAROSLAVA ČERNOG: 1A,19, NOVA 1: 2A-6,1-3,7-13,17-25A,29, NOVA 2: 2-16A,20-58,62-64,68-74,1-51, NOVA 3: 10-90,96-188A,7C-57,61-105,109-129,133-155B,169,181A,189A-189B, NOVA 4: 2-8,24,5-15, NOVA 5: 2,6-14A,18-32,1-9,13, NOVA 6: 2-16Ž,20-32A,58,1-15A,23,31, NOVA 8: 2-4,8-10,14-18,22-28,1-7,11-37, NOVA 9: 2-28,32,1-13,17-33, NOVA 10: 2-22,28-38,1-45P,53-57, NOVA 12: 2-12,16A-20,1-5, NOVA 13: 2-14,1-15, SEČANjSKA: 68, ZORANA ZONIĆA: 2-4,8,1A-13, Naselje SELO RAKOVICA: JAROSLAVA ČERNOG: 2-38A,44,50D,62A-64,80-82,86-90A,94,7-9a,13-17b,21-25,35-37,41-49,55-57,61-63a,67,71,77A-77v,85a,89-89v,
09:00 - 13:00 VOJVODE STEPE: 335-339,
Novi Beograd
08:30 - 14:30 JURIJA GAGARINA: 78-94,112-122,140-150,
Surčin
08:30 - 16:00 VOJVODE PUTNIKA: 17, Naselje JAKOVO: JAKOVAČKI KORMANDIN: 25, Naselje SURČIN: BRAĆE NIKOLIĆ: 38, MIKE ANTIĆA: 2,8-14,18-36i, MILA KOVAČEVIĆA: 1,7,15, MITE BINjIŠA: 2B,1A,7, UDARNE DESETINE: 32a, VASE DAVIDOVIĆA: 2-4A,3-7G,11, ŽELEZNIČKA: 36-40,46-58,66,70,74,78-84,90,67,71-77,81-89A,99,105-109,
Lazarevac
09:00 - 17:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Zagrađe zaseok Bogdanovići.
Kurir.rs