Muškarac (45) povređen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 2.00 sata posle ponoći u Beogradu.

Nesreća se dogodila na uglu Severnog bulevara i Ulice Ljubice Luković na Zvezdari. Muškarcu su na mestu nezgode konstatovane lakše povrede i on je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar na detaljnu dijagnostiku.

Služba Hitne pomoći imala je tokom protekle noći u Beogradu 113 intervencije, od čega 15 na javnim mestima.