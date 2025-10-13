Beograd
NOĆ U BEOGRADU: Muškarac povređen u saobraćajnoj nezgodi na Zvezdari
Muškarac (45) povređen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 2.00 sata posle ponoći u Beogradu.
Nesreća se dogodila na uglu Severnog bulevara i Ulice Ljubice Luković na Zvezdari. Muškarcu su na mestu nezgode konstatovane lakše povrede i on je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar na detaljnu dijagnostiku.
Služba Hitne pomoći imala je tokom protekle noći u Beogradu 113 intervencije, od čega 15 na javnim mestima.
Iz Hitne pomoći navode i da su se tokom noći za pomoć najviše javljali hronični bolesnici bolesnici, kardiološki i psihijatrijski pacijenti.
