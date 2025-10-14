Beograd
SUDAR KAMIONA NA PUPINOVOM MOSTU: Delovi vozila rasuti po putu, staklo na sve strane! Saobraćaj usporen (video)
Slušaj vest
Saobraćajna nezgoda dogodila se rano jutros na Pupinovom mostu, u smeru ka Zemunu.
Kako se može videti na snimku koji je objavljen na Instagram stranici 192_rs, u sudaru je učestvovalo više vozila, među njima i dva kamiona.
Stanje učesnika u ovoj saobraćajnoj nezgodi, za sada, nije poznato.
Na mestu sudara, rasuti su delovi vozila, dosta je stakla, zbog čega je potreban dodatni oprez na ovom delu puta.
Saobraćaj na Pupinovom mostu je trenutno usporen i stvaraju se gužve.
Reaguj
Komentariši