Autokomanda, most Gazela, Pančevac, najkritičnije su tačke ovog jutra, kada je reč o saobraćajnim gužvama u Beogradu.

Kolone vozila formirale su se u ovim delovima grada, te se saobraćaj odvija usporeno.

Na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu vozila mile. Gužve ima i na moto-putu u smeru ka Beogradu.

AMSS: Dobri uslovi za vožnju