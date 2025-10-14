Beograd
KOLAPS U BEOGRADU: Kolone na sve strane, vozila mile (foto)
Autokomanda, most Gazela, Pančevac, najkritičnije su tačke ovog jutra, kada je reč o saobraćajnim gužvama u Beogradu.
Kolone vozila formirale su se u ovim delovima grada, te se saobraćaj odvija usporeno.
Na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu vozila mile. Gužve ima i na moto-putu u smeru ka Beogradu.
Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere
AMSS: Dobri uslovi za vožnju
Vozače u Srbiji na putevima danas očekuju dobri uslovi za vožnju, bez zadržavanja na naplatnim rampama, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko tri sata na izlaz iz zemlje. Čekanja za kamione ima i na graničnom prelazu Šid, takođe oko tri sata.
