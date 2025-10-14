Slušaj vest

Šest osoba zadobilo je lakše povrede u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile sinoć u Beogradu, rečeno je iz službe Hitne pomoći.

Doktor Aleksandar Čokanović otkriva koji pacijenti su se najviše javljali hitnoj medicinskoj pomoći u Beogradu.

Foto: Pritnscreen/RTS

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći 102 intervencije od kojih je 14 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali stariji građani zbog povišenog krvnog pritiska, pacijenti sa respiratornim tegobama, astmatičari i psihijatrijski bolesnici.

Pacijent na svoju ruku pio lekove za pritisak

"Pacijenti koji imaju povišeni krvi pritisak od svojih lekara dobijaju terapiju koju treba da piju svakodnevno. Međutim, imali smo situaciju gde je pacijent pio lekove za povišeni krvni pritisak već duži vremenski period i nakon toga je pritisak pao ispod normalnih vrednosti, kolabirao je", otkrio je za RTS dr Aleksandar Čokanović.

Savetovao je sve pacijente i njihovu rodbinu, pogotovo ako su pacijenti starije dobi, da povedu računa koje lekove uzimaju i da to ne rade na svoju ruku, osim u konsultaciji sa svojim lekarima.

Pacijenti treba da pripreme poslednji lekarski izveštaj

Takođe, bilo je i situacija kada Hitna pomoć izađe na teren da kardiološki pacijenti dobiju svoju terapiju, ali i da ono što piše u njoj, ni ne pročitaju. "Naš apel je da kada dođemo na lice mesta, da oni ili njihova rodbina pripreme poslednji lekarski izveštaj", dodaje dr Aleksandar Čokanović.