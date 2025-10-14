Muškarac M. G. (72) je nestručnim rukovanjem u ponedeljak u stanu u Mladenovcu, upalio petardu, koja mu je eksplodirala u ruci.
hitna pomoć
UPALIO (72) PETARDU U STANU I SEBI RAZNEO RUKU?! Hitna u Mladenovcu odmah ga prevezla na Banjicu
Njemu je lekarsku pomoć ukazala hitna služba Doma zdravlja u Mladenovcu. On je potom prevezen na Ortopediju Banjica gde su mu na Odeljenju mikrohirurgije, konstatovane teške povrede šake.
Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.
Kurir.rs/Telegraf
