Beograd
MLADIĆ (23) PRETUČEN ISPRED KLUBA U BEOGRADU: Posvađao sa radnikom lokala, napadači pobegli automobilom
Slušaj vest
U noći između petka i subote u Kliničko-bolnički centar Zemun primljen je Z. D. (23), koji je zadobio teške telesne povrede nakon što ga je, ispred jednog kluba u Ulici Tošin Bunar, napalo više nepoznatih osoba.
Napadači su ga, prema nezvaničnim informacijama, više puta udarali rukama u predelu glave, a zatim seli u automobil i pobegli u nepoznatom pravcu.
Kako se saznaje, incidentu je prethodila svađa Z. D. sa jednim od radnika kluba. U KBC Zemun su mu konstatovane teške telesne povrede, a istragu o ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
(Kurir.rs/Telegraf)
Reaguj
Komentariši