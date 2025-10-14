Slušaj vest

U noći između petka i subote u Kliničko-bolnički centar Zemun primljen je Z. D. (23), koji je zadobio teške telesne povrede nakon što ga je, ispred jednog kluba u Ulici Tošin Bunar, napalo više nepoznatih osoba.

Napadači su ga, prema nezvaničnim informacijama, više puta udarali rukama u predelu glave, a zatim seli u automobil i pobegli u nepoznatom pravcu.

Kako se saznaje, incidentu je prethodila svađa Z. D. sa jednim od radnika kluba. U KBC Zemun su mu konstatovane teške telesne povrede, a istragu o ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Kurir.rs/Telegraf)

