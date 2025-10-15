Slušaj vest

Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema na opštini Barajevo, u sredu, 15. oktobra 2025. godine, u periodu od 9 do 18 sati, ostaće bez vode u sledećim naseljima:

Nenadovac,
Glumčevo brdo,
Stara Lipovica,
Karaula,
Stražarija,
Plandište,
Guncati,
Srednji kraj,
Ravni gaj,
Meljak,
Ulica prvog maja u naselju Velika Moštanica.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Voždovac

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac, u sredu 15. oktobra 2025. godine, od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Vojvode Stepe, od Zemljoradničke do kraja ulice,
Vinarskoj,
Topola,
Prolećnoj,
Jasmina,
Voćarskoj,
Stare porte,
Stepojevačkoj,
Božićnoj,
Tekeriškoj.

Kurir.rs

