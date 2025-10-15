DANAS BEZ STRUJE I NAJSTROŽI CENTAR BEOGRADA: Spisak nikad duži, na njemu delovi 12 beogradskih opština
Stari grad
09:00 - 17:00 TERAZIJE: 13-13,25,
Zvezdara
08:30 - 14:00 BRAĆE RIBNIKAR: 34,50-52,31A-35, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 24-28A,42,17A,23, JOVANA ĆIRILOVA: 16,23,33A, KOSTE TAUŠANOVIĆA: 2-6,1-9, LAZE DOKIĆA: 8-10, SLAVUJEV VENAC: 12-24,28-36,15,21-35, STANKA VRAZA: 12-14,18,24,33, STJEPANA LjUBIŠE: 33-37, SVETOG NIKOLE: 26,38-42, VOJVODE BRANE: 29-31A,35-37,
Savski venac
12:00 - 13:00 BUL VOJVODE MIŠIĆA: 20-22,
Voždovac
08:00 - 14:00 KSENIJE JOVANOVIĆ: 2-12, MIJATA MIJATOVIĆA: 2-4,8-14,1-5,9-11,19G-19I, STANISLAVE PEŠIĆ: 6-8,12,1,5-9, ZAPIS: 4-12,16-18,1-3,7-9,13,
10:00 - 11:00 VLADE DIVLjANA: 20, Naselje BEOGRAD: JOVANA DERETIĆA: 2-6B,1-9, MITROVDANSKA: 54-56A,62,15-17A,21B-25V,29-33,41-45, VOJVODE VLAHOVIĆA 1 PRILAZ: 25,
Čukarica
12:00 - 13:00 PAŠTROVIĆEVA: 2-8 a,1-3,7-13,23-25, POŽEŠKA: bb,2-4A,1-19, SLUŽBENI PUT: 2A,1-5,
11:00 - 16:00 Naselje SREMČICA: BEOGRADSKA: 0BB,
08:30 - 14:00 Naselje SREMČICA: ILIJE VUKIĆEVIĆA: 24,19-27, KNEZA MIHAJLA VIŠEVIĆA: 14-16,46,19A-35,
Rakovica
08:00 - 14:00 AGARUŠKA: 2-6,1-3,7-9, DRAGE GAVRILOVIĆ: 2-4,8-14,1-9, DRAGOMIRA FELBE: 8-12,3-11, MILANA GAJIĆA: 2-10, MILjAKOVAČKE STAZE: 4-6,10-26M,1-15,19-21,25-31,35, MILjAKOVAČKI IZVORI: 2-8,12-18,22-32,1-3A,7-15C,19-21,25-33, PEĆKA: 2-12,1-33, SERDAR JOVANA MIĆIĆA: 1-3, SLAĐANE STANKOVIĆ: 2-12, SRPSKIH SERDARA: 2-6,1-9, VASOJEVIĆKA: 2-10,1-11, VITEZA PAVLA ORLOVIĆA: 2,3-5, VOJVODE JOVANA STOJKOVIĆA: 4-6,1-7,11, Naselje BEOGRAD: MILjAKOVAČKA: 4-6,1-11,15-15G, MILjAKOVAČKE ŠUME: 4,1-13B, MILjAKOVAČKI VINOGRADI: 1, Naselje MILjAKOVAC: MILjAKOVAČKE LIVADE: 4-6B,18B,30,36,1-3,
Novi Beograd
08:30 - 11:30 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 156-158, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 127-139,145-145, NARODNIH HEROJA: bb,27-37, OMLADINSKIH BRIGADA: 3-3A,
Zemun
13:00 - 15:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: 20,
Barajevo
11:00 - 16:00 Naselje BARAJEVO: DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 1-1F, LIPOVAČKA ŠUMA: 2,6, LIPOVAČKI PUT: 1-1B, PARTIZANSKA: 0BB, Naselje SREMČICA: IBARSKI PUT: 6A,1-3G,9-11,
09:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: POCERINSKA: 1B, SIME MARKOVIĆA: 37,53A,79B,89, Naselje BELjINA: BEOGRADSKA: 39A, Naselje BOŽDAREVAC: BEOGRADSKOG BATALjONA: bb,0-4,8-10,14-16,20,24,32,38A,252-254,258-260,266-268,3-21,27,33A,39B-43,185A,255,261,269, DRAGOMIRA MILOVANOVIĆA-MIRKA: 0,4A-6B,10-12A,16A,22-24,30,34,38-46,50-56,60,64,82-86,92,102,1,5,9,17-19,27-29A,35A,39,43-55,61-67,71-79,83,93, GOSIĆA ULICA: 1A, GRNČARIČKA: 0-2B,26-32,1-1A,29, LIVADSKA: 2,18,272-274,1-3,7-13G,19A,273, MIODRAGA LAZAREVIĆA: 1-9, OBRADA LAZIĆA: 2, POCERINSKA: 2-14A,1-9A,13-13A,17-21, RADOMIRA STANOJEVIĆA: 2-2,6-8,3-9,277, SIME MARKOVIĆA: 20-26,39-51,55,59-67, ŠKOLSKA: 2-22,70-74,1,7-11B,19-21,69,77A-77B, TALESOVA ULICA: 1,5-7, UČITELjA VASILjA MATEJIĆA: 2,3-11, ZAPADNA: 2-2A,22-24,1-1A,5,11,17-21A,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje DREN: DREN DONjI KRAJ: 10B, GORNjI KRAJ: 70, JOVIĆA KRAJ: 52, MLADENOVIĆA KRAJ: 48, PLjOŠTARA: 40-44,48,81B, PLjOŠTARA 2.DEO: 38, PUT ZA PRNjAVOR: 12,34-40,44A,48,52A,64,68A,81-81A, ŽIVANOVIĆA KRAJ: 46,50-56,68,55,59, Naselje SKELA: VORBIŠ: 540,107, Naselje UŠĆE: BAŠIN ŠOR: 187, BELO POLjE: 186, DONjI KRAJ: 2-22,38,44,48,52,56,60-64,264,1-3A,11,15,21,35,209, ĐOTUNOVIĆA KRAJ: 2,10-10B,16-16,22,28,3-5,13-15,21,43, DUGO POLjE: 32-34,38,44,52,1A-1C,5-9,131,137A, GOLA BARA: 2-12,18-20,48,5-11,15, GORJAČA: 6,24,58,7, GORNjI KRAJ: BB,2-10A,14-16,20B-22,32-44,1-19,23-27,31-33,37-37A,45-45A,205, GORNjI KRAJ 2 DEO: 46-48,15A,25,33,37-37B, KOD DOMA: 7, KOD T.S.1: 8, KRAJ CRKVE: 40, MARJANOVIĆA KRAJ: 1A, ORNICE: 12-16,20-20B,24-26,30,34,42,100,3-7,11-13,17-21,113, POLjAČKI KRAJ: 2-2A,6,14-16,1-11A, PUT ZA LELIĆA KRAJ: 2-6,26-28A,38A,1-11,23,31, PUT ZA ORNICE: 10-12,34A,1,7,21B, SAVSKA: 2-12A,1-11,19-23,27-29,39-75, UŠĆE - CENTAR: 0-0BB,10-12,46,1111, UŠĆE NEMA NAZIV: 2-4,8,14-22,26,32-56,60,66-68,80-82,88,102,132,138-140,162,192,196,202,234,270,1-13,21-35,41-43,49-51,59,67,87,147,211,241,247, UŠĆE SELO: 6,14,21,63A, VIŠNjAK: 5, VOĆNjAK: 0, VUKODRAŠKA: 6A-12,16,13A,29-31, ŽIVKOVIĆEV KRAJ: 216,
Mladenovac
09:00 - 14:00 Naselje MARKOVAC: CRKVINjAČKA: 7,79-89, DR SNEŽANE DRAGOVIĆ: ,52,76,86,90,15,41,49-51,55-57,65, Dr. Snežane Dragović: 38-48,37-47, ILIĆEVA: 2-10,1-11, Jefimijina: 2-6,1-7, MARKOVAC: 84A,104,51A,57A,85A,97,107,
Lazarevac
09:00 - 17:00 Opština Ub: naseljeno mesto Kalenić zaseok Mlaka.
09:30 - 10:15 Naseljeno mesto Leskovac.
10:15 - 11:00 Naseljeno mesto Vrbovno.
Kurir.rs