Vukić je za Radio-televiziju Srbije rekao da grejni dan traje od šest ujutru do 10 sati uveče.

Dodao je da za sada građani nisu prijavljivali neke probleme, ali da se tako nešto može očekivati.

"Naš sistem je specifičan - šest meseci miruje. Sistem je ogroman - 15 toplana, 16 kotlarnica, 1.600 kilometara mreže, 9.900 podstanica, 380.000 stanova grejemo i naravno da postoji mogućnost da dođe do određenih problema", kazao je on.

Naveo je da se grejanje prekida ako dnevna temperatura pređe 15 stepeni u trajanju od četiri sata, a isporuka se nastavlja kada ona padne ispod 12 stepeni.

Zamolio je građane da racionalno koriste toplotnu energiju i štede što više, a potencijalne probleme prijave na servisni centar 11-0-11.

Kurir.rs/Beta

