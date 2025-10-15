Prijave traju svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 sati
STIŽE NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE: Nemaju svi pravo na ovaj novac, a evo kako da se prijavite i šta da spremite od dokumenata
Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda saopštio je da roditelji trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca mogu da podnesu zahtev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć koja je predviđena Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Beograda.
Zahtev i potrebna dokumentacija podnose se u opštinskom odeljenju Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, prema mestu prebivališta iz lične karte, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 sati.
Adrese i telefoni opštinskih odeljenja GCSR-a mogu se naći ovde.
Potrebna dokumentacija:
- očitana lična karta podnosioca zahteva,
- izvod iz matične knjige rođenih za svu decu (pribavlja se službenim putem),
- potvrda o prijavi prebivališta za svu decu (pribavlja se službenim putem),
- za decu školskog uzrasta potvrda škole o redovnom školovanju,
- broj tekućeg računa podnosioca zahteva.
