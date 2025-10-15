Slušaj vest

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda saopštio je da roditelji trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca mogu da podnesu zahtev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć koja je predviđena Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Beograda.

Zahtev i potrebna dokumentacija podnose se u opštinskom odeljenju Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, prema mestu prebivališta iz lične karte, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 sati.

Adrese i telefoni opštinskih odeljenja GCSR-a mogu se naći ovde.

Potrebna dokumentacija:

  • očitana lična karta podnosioca zahteva,
  • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu (pribavlja se službenim putem),
  • potvrda o prijavi prebivališta za svu decu (pribavlja se službenim putem),
  • za decu školskog uzrasta potvrda škole o redovnom školovanju,
  • broj tekućeg računa podnosioca zahteva.

