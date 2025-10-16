DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Suve česme u ovim delovima Starog grada, Vračara i Surčina
Spisak isključenja vode:
Stari grad
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, u četvrtak, 16. oktobra 2025. godine, od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Bulevara despota Stefana (od Milana Kašanina do Ulice vojvode Dobrnjca).
Zatim potrošači u delu Ulice dunavski kej (od broja 1 do broja 23).
Vračar
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Vračar od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Gročanskoj ulici.
Surčin
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Surčin, u četvrtak, 16. oktobra 2025. godine, od 09.00 do 20.00 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Jakovo.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs/Beograd.rs