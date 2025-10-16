DANAS BEZ STRUJE DELOVI 13 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Spisak dugačak, proverite da li je vaša ulica tu
EDB Beograd za danas je planirala brojne radove u delovima 13 beogradskih opština.
U nastavku pogledajte detaljan spisak ulica:
Vračar 09:00 - 15:00
Kralja Milana: 19A-19B
Resavska: 35-35
Zvezdara 09:00 - 15:00
Bose Cvetić: 1-7
Jovanke Radaković: BB, 2-2A, 6-20, 24A-28, 1-13, 17-23
Ladne Vode: 2-22B, 1-5, 11-15, 19-23
Mirijevski Venac: 62-62A, 49A, 71, 79-79
Miroslava Jovanovića: 2-10, 1-11
Predraga Vasića: 24-26, 19, 23-25
Naselje Mirijevo: Klanička Stara: 9B
Ksenije Atanasijević: 2-8, 12, 1-7, 11-11B, 21
Riste Vukanovića: 5
Vitezova K. Zvezde: 37
Palilula 08:30 - 14:00
Danteova: 62-64, 27
Dušana Vasiljeva: 2-18, 1A
Hoze Martija: 1-13
Husinskih Rudara: 18-28, 25-43
Kamčatska: 22-30, 46, 1-17
M Gregoran 1 Prolaz: 4, 3
Pjera Križanića: 2-6, 1-7A
Salvadora Aljendea: 2A-2B
09:00 - 11:00
Naselje BG-Krnjača: Igora Vasiljeva: 19V, 27-29G, 33-33Ž
Olje Ivanjički: 2-8, 12-14, 1-7, 11-13, 17
09:00 - 13:00
Naselje Borča: Mokri Sebeš: 36-46, 56
Trstenička: 24A-26B, 21B-23A, 29A-29E
Zrenjaninski put: 115-115Z, 123K-123N
Voždovac 08:00 - 16:00
Isidore Sekulić: 3Lj
Rakovica | 08:30 - 14:00
Ace Simića: 28, 32, 39-41
Aleksandra Nevskog: 6, 5, 9-11
Andre Jovića: 2-12, 16-30, 5
Bobana Milića: 2-4, 12, 16-20, 1, 5-9
Božidara Ferjančića: 2-8
Branivoja Jovanovića Brane: 2, 8-16, 1-15
Cara Romanova: 2, 6-20, 24-28, 1-3, 7-13, 17-27, 35
Darinke Borović: 8, 3-7, 11, 15
Dimitrija Isailovića: 4-8, 34Đ, 5
Dr Selimira Đorđevića: 6-12, 1-7, 11-29
Dr. Andrejke: 2, 6-8, 1, 5-7, 11
Dr. Čajkanovića: 2-8, 12, 16-26, 30, 34-36, 3-5, 9-19, 23-25
Džona Frontinghama: 4-6, 10, 5-7, 13-17
Fјodora Fјodoroviča Šljuge: 8, 9
Gaminska: 14-20
Gatačka: 2-16, 20-24, 3, 11
Generala Petrovića: 6, 3-5, 15
Gorska: 4-14, 1-3, 7-11, 21-23
Ilije Gojkovića: 2-32, 7-9
Jelene Šaulić Bojović: 2-14, 3-11
Kapablankina: 2, 3-9
Koste Miličevića: 4, 10-16, 1, 7-11
Kostreška: 2-10, 1, 5-7
Kozačka: 32, 40-42, 37-39
Lindenmajerova: 8-10, 14-18, 5
Ljiljane Žikić: 2, 10, 3, 7
Maja Glave: 3-9
Marka Stojkovića: 2-8, 14-18, 1-3, 11-21
Milana Kapetanovića: 4, 8, 7-15
Milisava Lutovca: 4, 8-14, 3, 7-15
Miljakovačke Staze: 28-32, 38-40A, 44A-46, 50-52, 86-92K, 100-100G, 128V, 37-37A, 41-45, 49-53V, 57-65, 101-103, 107, 111A, 147, 151-151
Miloša Golubovića: 4B-6, 3
Mine Karađić: 6, 10-12, 18-34, 1-3, 7-11, 15-21, 25
Miroslava Mike Mikerovića: 2-6, 1-5
Mitropolita Mihaila: 6-10, 14-18, 24, 3-11, 21, 25-27
Mutimirova: 13-17B, 25-27
Nikolajevićeva: 4, 8-20, 7-9
Nikole Bižumića: 1-3, 7
Ošljacka: 2-6, 1-3, 9-11
Pante Mihajlovića: 2, 9-25, 29-31
Patrijarha Dimitrija: 98A-100D
Pavla Sofrića: 16, 7-9, 13
Plavska: 2-4, 1-5, 9, 13-15
Prekobrojnih Pukova: 2-4, 12, 1-5, 9
Rakovačkih Rudara: 4-20, 28-40, 48, 3-5, 9-11, 15-21, 25-29
Šekularska: 2-10, 5, 9, 15
Sunčev Breg: 6, 3, 9-11
Veljka Radenovića: 16, 1-11, 15
Vojvode Plamenca: 14-24, 28-32, 36, 48-70, 74-80, 84-86, 17-21, 25, 35, 41-43, 47
Zlatana Vaude: 4-16, 9-13
Naselje Miljakovac: Miljakovačke Livade: 24-34, 38-44, 48-54, 58-60, 9-19, 29-35, 39, 43, 47-49, 87-89, 93-97
Naselje Rakovica: Branke Đukić: 2-6, 12, 1-3
Else Ignis: 2-6, 1-5
Naselje Resnik: Emanuela Laskera: 2-6, 14, 18, 22, 32, 44-52, 66, 70, 1, 15, 35, 39, 45-47, 57
Veljka Stanojevića: 8, 7
Novi Beograd
08:30 - 12:30
Bulevar Arsenija Čarnojevića: 175-189, 207-225
Milutina Milankovića: 148, 156-160
Narodnih heroja: 42-60
08:00 - 16:00
Albrehta Direra: 2-4, 8, 12, 11-19
Autoput za Zagreb: BB, BB, BB, 2-2, 5-7B, 33, 41
Beračka: 12, 38-38v, 1, 5, 15i
Bežanijska kosa: 2, 1A-3, 79
Bežanijskih ilegalaca: 2-86, 1-17, 21-47
Blagoja Marjanovića-Moše: 1-5
Bohumila Hrabala: 16-20
Danila Lekića-Španca: 4-8, 12-62, 1-25a
Deliblatska: 6-24, 7-21
Dobanovačka: 3
Dobojska: 2
Dr Agostina Neta: 14-22A, 26-44A, 48-86B, 3, 65A, 93
Dr Huga Klajna: BB, 6-6A, 20A-20A, 5
Dr Ivana Ribara: BB, 210e-210ž, 1-13, 17-23, 49-87, 91-91V, 103-115B, 119-193, 197-213
Dragiše Brašovana: 2-12, 16-24, 1-1, 9-21
Dušana Vukasovića: BB, BB, 46a, 38-82, 27-47, 51-73
Gandijeva: BB, BB, BB, BB, 2-6, 18-26, 34-34A, 100-148B, 196-224B, 1-19c, 23-125, 131-249
Generala Mihajla Nedeljkovića: 54-144, 105-111, 117-171
Golubinačka: 3A, 7g-7V, 27, 75A
Grčka: BB, 10-12
Ismeta Mujezinovića: 4-26, 5-35
Japanska: 3-5
Jurija Gagarina: 91a, 93a, BB, BB, BB, BB, BB, BB, 26A-36V, 40-122, 126-136, 140-220, 27-77, 81-81, 87-99, 103-117, 123-155A, 167-171, 175-181, 185-201, 205-231C, 235-277
Kolumbova: 8-12, 3-21
Konstantina Danila: 4, 18
Ljubinke Bobić: 6-38, 42, 1-23b
Magelanova: BB, 8-24, 1-21
Majora Branka Vukosavljevića: 102-108, 114-156B
Marka Čelebonovića: BB, BB, BB, 2A, 12, 1-73
Marka Pola: 8-24, 1-17
Marka Ristića: 3
Matije Vukovića: 4-8, 5-13
Milana Vujaklije: 6-10, 1-5, 9-17
Mustafe Golubića: 4
Nede Spasojević: 2-6, 14-22, 1-25
Nedeљka Gvozdenović: 2-24A, 28-58, 1-21, 25-41
Nehruova: BB, 2A, 40-82, 102-246, 1-9, 53a, 61B, 101-135
Nikole Dobrovića: 2-44, 7-25V
Norveška: 18, 1-19, 23
Obrenovačka: 12-14, 5-15
Oџačarska: 12A
Omladinskih brigada: 40, 102-102, 106, 124-128, 132-234, 35-93
Pante Tutunџića: 2-32A, 1-7
Partizanske avijacije: BB, BB, BB, 2-4, 8-20V, 28-52, 144A, 1-5, 11a-11b, 15-75
Pasternakova: 2-4, 10-20, 3, 7-9, 13-23
Peđe Milosavljevića: 10-82, 7-29
Pere Segedinca: BB, 4-26, 3-25
Pijaca Bežanija: BB, BB
Raška Dimitrijevića: 2, 1-33
Rembrantova: 22, 28-30, 34D, 9-13, 21
Rene Magrita: 2, 16, 5, 9-11, 21, 27-29
Rumska: 2, 1-11
Savski nasip: BB, BB, BB
Semberijska: 4-24, 1a-3V, 7-11, 19a
Šeširџijska: 2, 10, 14, 3-5
Šidska: 1
Srbobranska: 2, 6-12, 5-13
Srđana Aleksića: 25-31
Stari Surčinski put: 2, 1a, 5, 15-15A
Stevana Jakovljevića: 10, 18, 1, 5-7, 11-13, 19
Stojana Aralice: 4-34
Surčinska: 6-12f, 18A, 24A-26ž, 142P-146NJ, 150A-156z, 176, 190K-190ž, 210g, 220A, 226e, 17-37V, 85e, 111z, 207d-211g, 215i-217Ž, 221-221k, 225-225V, 235a, 243b-247e
Surčinski put: BB, 2-4, 1-1Ž, 7, 11M, 23V, 27e, 259
Timočke bune: 6-8, 14-18, 22, 34-36, 3-7, 17-19, 39-41, 45
Uroša Martinovića: 2-18
Vajara Živojina Lukića: 2-16, 1-15F
Vajarska: 21
Vespučijeva: 2-36, 1-9, 13-31
Viktora Novaka: 2-12, 1-9
Vili Branta: 12-16, 11, 23-27, 31, 35, 39-41
Vinogradska: 36-36ž, 112-174, 178-182A, 190-198B, 202-226a, 230, 240-240A, 246-254V, 27a, 35V-43d, 47-47V, 51-53a, 77, 95, 113A-115j, 135D-135E, 147A, 159, 163, 171, 187D-189, 193, 207G-207V, 245g, 283b-285d, 289b-291g, 303-303V
Vojvođanska: 2-10, 14, 42, 58-58, 1-1A, 63-65, 109-115, 439A
Zemun: 1C-3a, 7-19
Naselje Novi Beograd:
Adama Bogosavljevića: 1, 13-15
Anri Matisa: 17-19
Edvarda Munka: 2, 3-7
Evropska: 13-15, 61b
Inđijska: 16, 22, 15-17
Jevrejskih žrtava: 19, 23
Lončarska: 2-4, 8-12
Marka Šagala: 2-4, 10, 20-22, 1-5, 13
Rajkova ulica: 1
Rubensova: 4, 20, 28
Ticijanova: 2-18, 1-17
Vasilija Kandinskog: 5, 13-15B
Vodeničarska: 1
Zemun 08:00 - 16:00
Autoput za Zagreb: 2e, 6
Majakovskog: 26, 34-36
Majevička: 2m
Marije Bursać: BB
Grocka 08:00 - 14:00
Naselje Leštane: Avalska: 2-6, 12-18, 1-5, 9-13, 17-29, 35-37
Branka Ćopića: 4-24, 36, 15-37, 43
Kremeње: 23A, 2-14, 20-20A, 46-60A, 1-15A, 21-23, 27-39A, 47, 59, 65-69
Kružni put: 4C-6B
Malo polje: 3
Petra Živkovića: 2-10, 14-18, 22, 26-40, 46, 3-23D, 29-31A, 43A-45, 49, 53
Plantaža: 2-4, 8A-10E, 1-7A
Ravan: 8-30B, 34-50, 56, 62, 7-15, 19-35, 45-65, 71, 75, 81-93, 101-107
Naselje Vrčin:
Autoput za Niš: BB, BB, bb, bb, bb, 13-13
Obrenovac 08:30 - 14:00
Naselje Orašac: Gornji kraj: 0, 50-54, 58-60, 64, 68-74, 84, 342, 49-51, 59, 65, 77
Kod škole: 68, 76, 67-69
Kozačka: 12, 18A-20A, 24-24B, 15, 27, 37, 41-43
Orašac: 0
Put za Banjane: 2G
Ševar: 6B, 3-3B
Naselje Stublјine: Davidovića kraj 1. deo: 168A, 180B, 184-190B, 181A, 231
Dom: 191
Dubrava: 180A
Grčića kraj: 190B, 189A
Lazarevića kraj: 1
Pantelića kraj: 158A
Selo: 232A, 189, 263A
Simeunovića kraj: 190A, 250A, 272-272A, 251-251B, 263B
Stublјine: 46, 180, 184, 188-190, 194B, 252, 260-266, 270-272, 183, 187, 251-253, 263, 267
Naselje Vukićevića: Banjanski put: 0, 6, 18, 26-26D, 60-60A, 80-80A, 88A, 174, 248, 5-7A, 65A, 83B, 103A
Gornji kraj: 2-28, 36, 40-46, 54-56A, 62-78, 82-82A, 86-90A, 174, 1-13B, 17-19, 23, 29-41, 45, 49, 53-59, 63-69, 79-87, 121, 165
Kod prodavnice: 65A
Kod škole: 52, 1BB, 57A-59A, 1111BB
Lazića kraj: 82
Marković kraj: 100A, 105
Matića kraj: 40B
Nema naziva ulica: 38, 35, 113
Put za Donji kraj: 0, 24A, 32, 60, 70, 90, 110, 114-128, 132-134, 138-144, 148-150B, 154-160, 164, 168-170, 51, 65B-65C, 111, 115, 119, 123A-133A, 137-145, 151-153, 157-159, 163-169
Put za Markoviće: 46, 96, 100-104, 93-101A, 263, 283
Selo: 42A, 71
Ševar: 2, 6, 1111
Z. Lipovica: 15
Sopot 08:00 - 16:00
Naselje Parcani: Nikole Tesle: 119J, 129-131
Rada Jovanovića: 2
Naselje Raља: Cane Marjanović: 8B-10, 1-3A, 11-13
Crnotravska: 1-5
Karađorđeva: 15
Kolubarska: 2-8, 3-3A, 7-9, 49
Kosmajska: 2
Ljubivoja Gajića: 2A, 6-34, 42-44, 50-66, 70-78, 1-27A, 31-37A, 49, 71-73, 77A-81, 85, 91
Miće Markovića: 2-8, 400, 1-9
Nikole Tesle: 2, 12, 130, 1, 59-61, 71-73, 83-85, 95-97, 105, 119-121B, 125-127D, 131-133, 137-145, 165
Nikole Tesle 3 prilaz: 2-4, 8-12, 1-3
Nikole Tesle 5 prilaz: 129
Pasterova: 2-2A, 6-14, 18-22, 26, 3, 7-11, 15-17, 21, 25
Profesora Andonovića: 2-22, 26-28, 32-36A, 46-48, 156A, 3-7, 11-11A, 15, 25-27, 33A, 37A-41V, 47-49, 67
Prvomajska: 2-8A, 12-14, 3-9, 15-17
Rada Jovanovića: 2A-4B, 1
Slobodana Penezića-Krcuna: 2-2A, 6-14B, 20-20B, 1, 5-11, 17, 25, 29, 33, 37-39A, 43-47, 55-57
Socijalističkog saveza: 2A-12, 18, 1, 7-9, 13-